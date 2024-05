Amazon の超大作シリーズ「ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪」シーズン2が、2024年8月29日(木)より独占配信開始となることが発表された。あわせてティザー予告編とキーアートも初公開されている。

J・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づく本作は、映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の遥か数千年前を舞台に、中つ国の‟第二紀”に迫る壮大な物語。2022年10月14日にフィナーレを迎えたシーズン1は、全世界で1億人以上が視聴し、5億時間以上もストリーミング視聴される大ヒットとなった。

シーズン2では、ガラドリエル(モーフィッド・クラーク)によって追放され、軍隊も追随者もない冥王サウロン(チャーリー・ヴィッカーズ)が、自らの狡猾さを武器に力を回復し、中つ国のすべての民を自らの邪悪な意思に縛り付けることができる “力の指輪 ”の鋳造をもくろむ。一方で、エルフ、ドワーフ、オーク族、人間、魔法使い、ハーフット族といったキャラクターたちは、迫りくる闇にのみ込まれ、惨禍の危機に瀕している世界で自分の居場所を見つけようと苦闘する。

©Amazon MGM Studios

公開された予告編では、完全なパワーを求め復讐に燃え続けるサウロンの台頭に焦点が当てられている。強大な悪の脅威が高まる中、「心の備えを」と呼びかけるガラドリエル。彼女に続き、エルフたちが剣や弓矢を構えるシーンからは緊迫感が伝わってくる。

©Amazon MGM Studios

また、シーズン1で作られた3つの指輪に続いて、新たな指輪が作られることも明らかに。終盤にケレブリンボール(チャールズ・エドワーズ)が指輪一式を火の中に投げ入れる場面が登場する。予告編のラストでは巨大な爆発が発生。もくもくと舞い上がる白い煙の中から、サウロンの大城砦であるバラド=ドゥールが姿を現す。シーズン2は、中つ国第二紀を闇に陥れるサウロンの物語になりそうだ。



なお、あわせて公開されたキーアートには、新たな姿となり、微笑を浮かべるサウロンが捉えられている。

©Amazon MGM Studios

ショーランナー・製作総指揮はシーズン1に引き続き、J・D・ペインとパトリック・マッケイ。製作総指揮には他にも、リンジー・ウェバー(『スター・トレック BEYOND』)、カラム・グリーン(『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』)、ジャスティン・ドブル、ジェイソン・ケイヒル、ジェニファー・ハッチソン(「ベター・コール・ソウル」)らが名を連ねている。また共同製作総指揮・監督として、シャーロット・ブランドストロム(「ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から」、)も続投する。



「ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪」シーズン2は、8月29日(木)よりAmazon Prime Videoにて独占配信開始。

