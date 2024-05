令和のグルメ王、浜崎龍さんが「わざわざ行く価値あり!」と太鼓判を押す大阪の焼き鳥店を紹介します。

〈遠くても食べたい味〉

年間の外食は1,500軒以上! 令和のグルメ王、浜崎龍がわざわざ旅をしてでも行く価値があるお店を紹介します。今回は、大阪の布施にある焼き鳥店「焼鳥 戎」です。

教えてくれる人

浜崎龍

グルメメディア「TERIYAKI」や国内最大規模のグルメオンラインサロン「TERIYAKI美食倶楽部」の運営を行う、テリヤキ株式会社の代表を務める。大学生時代から幅広く食べ歩きを行い、ラーメンから高級フレンチまで年間1,500軒以上も飲食店を巡り歩く。ジャンル問わず、日頃全国の「おいしい」を求めており、北海道の端から沖縄、はたまた世界中まで飛び回る。レストランとのイベント企画も手がけ、飲食に対する新たな可能性を日夜見いだす。メディア掲載、マガジンハウス「Hanako」など。

焼鳥 戎

観光客にはあまり馴染みのないエリアにある

大阪・東大阪市に、隠れ家的な焼き鳥店「焼鳥 戎」がある。予約が1カ月先まで埋まるほどの人気を誇るこの店は、布施駅から徒歩わずか3分の場所に佇んでいる。

店内はカウンター7席のみ、5坪ほどのコンパクトな空間だが、1日2回転でほぼ満席の盛況ぶり。夫婦二人で営むアットホームな雰囲気も魅力の一つだ。

ねぎま

人気の秘訣は、店主の卓越したセンスによる焼き鳥の絶妙な焼き加減にある。串は、シンプルに火入れを極めたものから、創意工夫を凝らした創作串まで多彩にそろう。

手羽

どれも究極のおいしさを追求しており、最初から最後まで飽きることなく楽しめるのが魅力だ。

鴨すき/わたがし乗せ

さらに、コースで提供される創作串の数々も見逃せない。飲み放題付きで8,000円(税込)というリーズナブルな価格設定も魅力だ。

胸肉大葉巻き/梅酒のソース

事前予約で貸切も可能で、その際は特別メニューとして、大和肉鶏のかしわ、蘭王、奈良産ひのひかりを使用した特製親子丼を味わえる。ただし、この親子丼は前日までに要予約とのことだ。

特製親子丼

現在は大阪近郊のお客様で賑わう「焼鳥 戎」だが、その評判は着実に広がりつつある。全国的な注目を集める日も近いかもしれない。数ある焼き鳥店の中でも、特に印象深く心に残る一軒だ。

<店舗情報>◆焼鳥 戎住所 : 大阪府東大阪市足代新町8-3TEL : 050-5570-1524

写真:浜崎龍

文:浜崎龍、食べログマガジン編集部

The post 令和のグルメ王、浜崎龍が注目! 大阪で出会った、飲み放題もあるハイコスパな焼き鳥 first appeared on 食べログマガジン.