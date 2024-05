かわいいぬいぐるみや実用的な雑貨がそろうセガのプライズに「ミニオン」たちのグッズが続々登場。

今回は2024年5月より全国のゲームセンターなどに順次登場する「ミニオン」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

映画も人気の、かわいい「ミニオン」たちのグッズがセガプライズに続々登場。

2024年5月は、お花を身に着けた「ミニオン」たちのマスコットやキャリーオンバッグなど全3種が展開されます☆

ミニオン Lぬいぐるみ“ティム” くったりVer.

投入時期:2024年5月10日より順次

サイズ:全長約20×28×20cm

種類:全1種(ティム)

くったりしたポーズがかわいい、大人気の「ティム」をデザインした大きなぬいぐるみ。

ちょっぴり開いたお口が印象的な、見ているだけで癒やされるプライズです☆

ミニオン マスコット Flower Ver.

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約10×5×10cm

種類:全3種(ボブ、デイブ、ティム)

「ミニオン」たちがポップなお花を身に着けた姿がかわいらしいマスコット。

カラフルなお花を抱えたり、頭にのせたデザインが特徴的な、春にぴったりなデザインです☆

ミニオン プレミアムキャリーオンバッグ Flower Ver.

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約45×16×32cm

種類:全2種(パープル×ピンク、ピンク×ライトブルー)

キャリーケースに通すことができる、旅行にも便利な大きなトートバッグ。

ポップな花柄がかわいい日用雑貨です。

カラフルな色使いに気分が上がる、全2種がラインナップされます☆

「ミニオン」たちのキュートな魅力が詰まったプライズグッズ!

セガプライズの「ミニオン」グッズ3種は、2024年5月10日より全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お花を身に着けたボブやティムたちのマスコット!セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.