ノルコーポレーションが展開するフレグランスブランド「John’s Blend(ジョンズブレンド)」から、ディズニーアニメーション『くまのプーさん』をデザインしたオリジナルフレグランスが登場。

John’s Blendの代名詞ともいえるホワイトムスクの香りをベースに「くまのプーさん」の大好きなハチミツの香りをブレンドしたオリジナルフレグランス「MUSK HONEY(ムスクハニー)」が発売されます☆

John’s Blend(ジョンズブレンド) ディズニー「くまのプーさん」オリジナルグレグランス「MUSK HONEY 2024」

発売日時:2024年6月26日(水)12:00〜

※2024年5月15日(水)12:00より公式オンラインショップにて先行予約開始

販売店舗:John’s Blend 横浜赤レンガ倉庫店、グランツリー武蔵小杉店、ららぽーと立川立飛店、ららぽーと富士見店

フレグランスブランド「ジョンズブレンド」が、ディズニーアニメーションの名作『くまのプーさん』をデザインしたオリジナルフレグランス「MUSK HONEY(ムスクハニー)」を発売。

John’s Blendの代名詞ともいえるホワイトムスクの香りをベースに、「くまのプーさん」の大好きなハチミツの香りをブレンドしたオリジナルフレグランスです。

フローラルなはちみつの甘さをトップノートに、時間の経過とともにやってくるミュゲやムスクといった爽やかな香り立ちが特徴の「MUSK HONEY(ムスクハニー)」

パッケージはもちろんのこと、香りからも「くまのプーさん」の世界観が堪能できるように調香されたオリジナルフレグランスを紹介していきます☆

エアーフレッシュナー

価格:495円(税込)

芳香持続期間:約2〜4週間

※置き場所によって異なります。

お腹を抱える「くまのプーさん」のダイカットが目をひくエアーフレッシュナー。

クローゼットや車内など、いつもの身近な空間に吊るすだけで香りがふわりと広がります。

フレグランス&デオドラント ルームミスト

価格:1,496円(税込)

内容量:280mL

ボトルにペンシルタッチの「くまのプーさん」を描いた、消臭効果のあるルームミスト。

香りでごまかさず、嫌な臭いをしっかりと消臭し、お部屋を心地よいムスクハニーの香りでまとめてくれます。

※消臭効果は使用環境により異なります

フレグランスジェル

価格:1,430円(税込)

内容量:135g

芳香持続期間:約4〜5週間

香りのジェルがたっぷり入った置き型フレグランス。

蓋を開けておくだけで香りがふわっと優しく香ります。

玄関先やトイレなど省スペースにおすすめです。

リードディフューザー

価格:3,960円(税込)

内容量:140mL

芳香持続期間:約3ヶ月

1本1本形の異なる植物素材を採用した、付属のスティックが香料を吸い込みしっかり香りを広げるリードディフューザー。

あたたかみのある天然の材質がより一層ナチュラルな雰囲気を演出してくれます。

リビングやベッドサイドなど広い空間に最適です。

リードディフューザーミニ

価格:1,650円(税込)

内容量:50mL

芳香持続期間:約1.5ヶ月

ハニーポットを描いたタグ付きの「リードディフューザーミニ」

デスク周りのプライベートスペース気軽に香りを楽しめるミニサイズです。

香りを試したいときやプチギフトとしてもおすすめ。

フレグランスハンドクリーム

価格:1,650円(税込)

内容量:38g

手肌にすっとなじみベタつきにくいハンドクリーム。

しっとりサラサラな使い心地で、ムスクハニーの香りを楽しみながらなめらかな手肌に導きます。

ヘア&ボディミスト

価格:2,530円(税込)

内容量:110mL

ライトな使い心地で香り立ちも軽やかな、ヘアとボディ、両方に使えるうるおいミスト。

香らせたい部分にシュッとひと吹きするだけでみずみずしい香りが楽しめます。

スマートなボトルで持ち運びにも最適です。

「くまのプーさん」が大好きなハチミツの香りをブレンドしたオリジナルフレグランス。

2024年6月26日より販売が開始されるJohn’s Blend「くまのプーさん」オリジナルグレグランス「MUSK HONEY 2024」の紹介でした☆

プーさんと仲間たちのパペットが紡ぐ新しい冒険物語!ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」ゲネプロレポート プーさんと仲間たちのパペットが紡ぐ新しい冒険物語!ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」ゲネプロレポート 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハチミツをイメージした限定フレグランス!John's Blend ディズニー「くまのプーさん」ムスクハニー appeared first on Dtimes.