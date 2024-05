Google DeepMindは2023年12月、文字・音声・画像を同時に処理することが可能なマルチモーダルAI「Gemini」をリリースしました。自然なやりとりができる高い性能を発揮していたGeminiですが、さらに特定のニーズに合わせてスプレッドシートを分析してグラフ化したり、AIをカスタマイズできる「Gems」という新機能をリリースしたりといったアップデートが、開発者向けイベントの「Google I/O」で発表されました。

Whether you need a yoga bestie or calculus tutor, in the coming months you’ll be able to customize Gemini, saving time when you have specific ways you interact with Gemini again and again. We’re calling these Gems. #GoogleIO pic.twitter.com/YQOHsUbMWE— Google (@Google) 2024年5月14日

In the coming weeks, we'll be adding new data analysis capabilities to Gemini Advanced. Just upload your spreadsheets and Gemini can analyze your data, make charts and uncover insights faster. #GoogleIO pic.twitter.com/oag2679HcP— Google (@Google) 2024年5月14日

Google Gemini update: Access to 1.5 Pro and new featureshttps://blog.google/products/gemini/google-gemini-update-may-2024/#personalize-gems現地時間で2023年12月6日に正式リリースされたGeminiは、最上位モデルの「Gemini Ultra」、幅広いタスクに対応した「Gemini Pro」、主にスマートフォンなどに搭載される「Gemini Nano」の3種が発表されました。その後、Pixel 8 ProでGemini Nanoが動作可能になったり、GoogleのチャットAIである「Bard」がGeminiに名称変更したり、AppleがiPhone向けのAI機能を強化するべくGeminiを採用すると報道されたりと、急速に成長を見せています。文字・音声・画像を同時に処理して人間以上に自然なやりとりができるGPT-4を超える性能のマルチモーダルAI「Gemini」がリリースされる現地時間2024年5月14日に開催されたGoogle I/Oでは、「Gemini 1.5 Pro」のアップデートについて発表されました。アップデートの中には、Gemini 1.5 ProをAIチャット「Gemini Advanced」に導入することも含まれており、Gemini Advancedに将来追加される新機能として、「データ分析機能」が追加されることをGoogleは明らかにしました。新しく追加されるデータ分析機能とは、スプレッドシートをアップロードするだけで、Geminiがデータを分析してグラフを作成し、より迅速に洞察を得ることができるというもの。Googleが公開したデモムービーでは、複数のスプレッドシートを読み込ませた上で「これらのシートを使って、収入と純利益率を視覚化して」とGeminiに入力しています。すると、スプレッドシートの項目を判断した上で目的のデータをグラフ化してくれています。また、Geminiをパーソナライズできる「Gems」という機能も発表されました。Googleは「ヨガを一緒に取り組むパートナーや、微積分の家庭教師が必要な場合でも、Geminiをカスタマイズできるようになります。カスタマイズしたGeminiは、何度もはじめのやり取りからする必要がなくなり、時間を節約できます」と説明しています。Gemini Advancedのサブスクリプションに登録しているユーザーは、Gemに何をしてもらいたいのか、どのように反応してほしいのかを簡単に説明することで、セットアップが完了します。公式ページでは例として「あなたは私のランニングコーチです。毎日のランニングプランを教えてください。前向きで明るくやる気を引き出すやり取りをお願いします」と最初に入力するケースを挙げており、以降は「ランニングの話をしたい」と前置きする必要なく、ランニングコーチにカスタマイズ済みのGeminiとスムーズなやり取りが可能になるとのことです。また、デモムービーでは「ひねりのあるショートミステリーを考えています。ベースとなるプロットはGoogle Driveに保存しています。プロットのフィードバックと、アイデア出しの協力をお願いします」と入力したところ、Gemini Advancedのデータ分析機能によるフィードバックと、アイデア出しに特化したAIとしてパーソナライズされたGeminiの回答結果を出力してくれる様子を示しています。Gemの正式リリースは未定ですが、2024年5月15日時点で「今後数か月以内」とGoogleは発表しています。