『第54回NHK上方漫才コンテスト』本選出場8組発表 司会に日向坂46佐々木久美、審査員に東村アキコ氏
関西若手芸人の登竜門『第54回NHK上方漫才コンテスト』の本選出場者が決まり、15日にNHK大阪放送局で発表会見とブロック分け抽選が行われた。
【写真】新コンビ「シモリュウ」で優勝を目指す元コウテイ・シモタ
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。今年本選に出場を決めたのは、全8組。出番順は、Aブロック：くわがた心、清川雄司、ラビットラ（渡邊瞬、松本直也）、フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）、Bブロック：たくろう（赤木裕、きむらバンド）、THIS IS パン（岡下雅典、吉田結衣）、マーメイド（田村境祐、テクニック。）、シモリュウ（シモタ、前田龍二）に決まった。
たくろうは3回目、フースーヤとマーメイドは2回目、そのほかは初めての本選出場。シモリュウは、元コウテイと元なにわスワンキーズの新コンビで参戦。くわがたは、松竹芸能から久々の登場となる。
司会は千原兄弟、日向坂46・佐々木久美。審査員はトミーズ雅、内藤剛志、ハイヒール・リンゴ、ギャロップ・林健、東村アキコ氏（漫画家）、ますだおかだ・増田英彦、DJ KOOが務める。5月24日午後7時30分から生放送（総合テレビ、関西地方）。
■『NHK上方漫才コンテスト』過去5年の優勝者
2023年 スナフキンズ
2022年 天才ピアニスト
2021年 ビスケットブラザーズ
2020年 ネイビーズアフロ
2019年 さや香
【写真】新コンビ「シモリュウ」で優勝を目指す元コウテイ・シモタ
関西を拠点に活動（過去を含む）する結成10年未満の芸人が対象で、漫才・コント・ピン芸を問わない。今年本選に出場を決めたのは、全8組。出番順は、Aブロック：くわがた心、清川雄司、ラビットラ（渡邊瞬、松本直也）、フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）、Bブロック：たくろう（赤木裕、きむらバンド）、THIS IS パン（岡下雅典、吉田結衣）、マーメイド（田村境祐、テクニック。）、シモリュウ（シモタ、前田龍二）に決まった。
司会は千原兄弟、日向坂46・佐々木久美。審査員はトミーズ雅、内藤剛志、ハイヒール・リンゴ、ギャロップ・林健、東村アキコ氏（漫画家）、ますだおかだ・増田英彦、DJ KOOが務める。5月24日午後7時30分から生放送（総合テレビ、関西地方）。
■『NHK上方漫才コンテスト』過去5年の優勝者
2023年 スナフキンズ
2022年 天才ピアニスト
2021年 ビスケットブラザーズ
2020年 ネイビーズアフロ
2019年 さや香