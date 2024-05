「カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』展 ― 美と芸術をめぐる対話」が、2024年6月12日(水)から7月28日(日)まで、東京国立博物館 表慶館にて開催される。

本展覧会では、カルティエが日本に最初のブティックを開いてから50年を記念し、メゾンと日本を結ぶさまざまなストーリーを紹介。左右対称の構造をなす表慶館を舞台に、カルティエと日本、そしてカルティエ現代美術財団と日本のアーティストというの2つの絆を紐解いていく。

日本におけるメゾンの最初のブティックは1974年に東京・原宿のパレ・フランスにオープンしたが、日本文化との対話はそれ以前から始まっており、その歴史は19世紀後半にまで遡る。

表慶館右翼では、ルイ・カルティエの時代から今日に至るまで、カルティエの作品に日本がいかに影響を与えたか、そして、1988年以降に日本で開催されてきたカルティエの展覧会を振り返りながら、メゾンの歴史を「カルティエ コレクション」の貴重なアーカイブピースとともに紹介する。

ノット ブローチ, 1907 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド、ルビー Marian Gérard, Cartier Collection (C) Cartier

展覧会名にある「結」は、カルティエと日本の間に長年にわたり育まれてきた絆を表現。メゾンの歴史的な作品にたびたび見られる結び目のモチーフからインスピレーションを得ており、20世紀初頭に美術愛好家であったルイ・カルティエが収集した日本の品々を思い起こさせる。カルティエの貴重なアーカイブピースで構成される「カルティエ コレクション」、プライベートコレクションやアーカイブ文書など約200点の展示を通して、カルティエと日本文化の対話を浮き彫りにしていく。

表慶館左翼では、カルティエ現代美術財団とゆかりのある、松井えり菜、村上隆、横尾忠則による絵画から、荒木経惟、川内倫子、森山大道による写真、束芋、宮島達男によるインスタレーション、さらに北野武、杉本博司、中川幸夫や三宅一生といった日本のアートシーンを代表する15名のアーティストの作品を展示する。

また、表慶館の中心では、澁谷翔が本展のために制作した、歌川広重と『東海道五十三次之内』(1832年)にオマージュを捧げた作品「日本五十空景」を展示。

横尾忠則 The Portraits of Japanese artists Collection of the Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris (C) Tadanori Yokoo (C) André Morin

本展覧会の前売券はイープラスほか各プレイガイドで販売中。