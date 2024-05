エスペランサがブラジル音楽界の生ける伝説ミルトン・ナシメントとのコラボレーションによって制作されたアルバム『ミルトン+エスペランサ』が、8月9日にリリースとなる。あわせて先行シングル「Outubro」のヴィジュアライザーが公開された。アルバムのプロデュースはエスペランサが務め、ポール・サイモン、ダイアン・リーヴス、リアン・ラ・ハヴァス、キャロライナ・ショーター、シャバカ・ハッチングス、チン・べルナルデス、マリア・ガドゥがゲスト参加しているという豪華作品だ。

ミルトン・ナシメント&エスペランサ『ミルトン+エスペランサ』



2024年8月9日(金)発売https://umj.lnk.to/Milton_EsperanzaPR1.the music was there2.Cais3.Late September4.Outubro5.A Day in the Life6.Interlude for Saci7.Saci(featuring Guinga)8.Wings for the Thought Bird(featuring Elena Pinderhughes and Orquestra Ouro Preto)9.The Way You Are10.Earth Song(featuring Dianne Reeves)11.Morro Velho(featuring Orquestra Ouro Preto)12.Saudade Dos Aviões Da Panair(Conversando No Bar)(featuring Lianne La Havas, Maria Gadú, Tim Bernardes, Lula Galvão)13.Um Vento Passou(para Paul Simon)(featuring Paul Simon)14.Get It By Now15.outra planeta16.When You Dream(featuring Carolina Shorter)