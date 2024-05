台湾発のティーカフェ「ゴンチャ」から、2024年5月23日(木)より「一番摘み抹茶 ミルクティー/フローズンティー」が登場!

静岡県産一番摘みの新茶100%を使用した特別な抹茶を味わえる、期間限定ドリンクです。

さらにゴンチャの一部店舗では、存分に新茶100%の抹茶を楽しめる「一番摘み抹茶 ドーナツ」が販売されます。

ゴンチャ「一番摘み抹茶 ミルクティー/フローズンティー」

発売日:2024年5月23日(木)〜

カスタマイズ:ドリンクは、いずれも追加トッピング3つまで可

※フローズンティーは甘さ・氷の量の変更はできません

販売店舗:国内ゴンチャ全店(京都二寧坂店を除く)

※「一番摘み抹茶 ドーナツ」は4店舗(アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店、グランデュオ立川店、自由が丘店)限定販売

ゴンチャから、年に一度の新茶の季節に、摘み終えたばかりの新茶100%の抹茶を贅沢に使用した「一番摘み抹茶 ミルクティー」と「一番摘み抹茶 フローズンティー」が登場。

ゴンチャの一番摘み抹茶には、日本一のお茶どころ、静岡県の老舗ブランド「丸七製茶」の新茶100%の抹茶を使用。

厳しい冬を乗り越えて栄養をたっぷり蓄えたお茶の木から、春に顔を出した新芽だけを摘みとり、厳選した新茶100%を抹茶に仕立てています。

味の決め手となるお茶の「蒸し」と「火入れ」にもこだわり、一番摘みの新茶100%抹茶だからこその爽やかな香りと甘みを最大限に引き出しています。

さらにゴンチャの一部店舗では、存分に新茶100%の抹茶を楽しめる「一番摘み抹茶 ドーナツ」が初登場。

「一番摘み抹茶 ドーナツ」をドリンクと合わせて購入すると通常より50円お得になる新茶セットも販売されます。

一番摘み抹茶 ミルクティー

価格:

・ICED:S 540円(税込)/M 590円(税込)/L 680円(税込)

・HOT:S 540円(税込)/M 590円(税込)

一番摘み茶ならではの豊かな香りと、かろやかな味わいの抹茶ミルクティーです。

味の決め手であるお茶の「蒸し」と「火入れ」の工程にこだわり、香りと味わい、コクを最大限に引き出しています。

爽やかな香りと甘みの新茶と、濃厚な抹茶が奏でるハーモニーを楽しめる一杯です☆

一番摘み抹茶 フローズンティー

価格:FROZEN:M 620円(税込)

この春摘みたての抹茶を味わえる限定メニューは、ひんやり爽やかな味わいのフローズンもおすすめ!

フローズンティーは、ひんやりなめらかな食感が新茶の爽やかさをさらに引き立たせる一杯に仕上げられています。

好みのトッピングを組み合わせることで、食感や味わいの変化を気分に合わせて楽しめるのも嬉しいポイントです。

4店舗限定「一番摘み抹茶 ドーナツ」

価格:上記ドリンクとのセット価格 300円(税込)/単品価格 350円(税込)

販売店舗:ゴンチャ アルシェ大宮店、ららぽーと豊洲店、グランデュオ立川店、自由が丘店

Sugarドーナツに黒糖シロップと一番摘み抹茶パウダーをたっぷりかけた「一番摘み抹茶 ドーナツ」が初登場。

一番摘み抹茶のさわやかな香りと黒糖のコクのある甘みが一体となった、ゴンチャならではの味わいです。

「一番摘み抹茶 ミルクティー(M)」または「一番摘み抹茶 フローズンティー(M)」とセットで購入の場合には、50円お得な300円になります☆

この季節だけの新茶を使用した、抹茶ドリンクとドーナツ!

2024年5月23日(木)より発売される、ゴンチャの「一番摘み抹茶 ミルクティー/フローズンティー」「一番摘み抹茶 ドーナツ」の紹介でした。

