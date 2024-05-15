¡Ú»³¸ý¸©¡Û¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤Ë¤ÆÈþ¤È·ò¹¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¤ò³«ºÅ¡ª
¸ÅÃå¤ÎÈÎÇä¤È°áÎà¤Î²ó¼ý¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥
½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥í¡¼¥º¤Ï¡¢Èþ¤È·ò¹¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡ÖOh¡ªÇÃÎ¤º×(¤ª¡¼¤Ñ¤ê¤µ¤¤)¡×¤ò¡¢¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤Ë¤Æ¡¢5·î17Æü(¶â)¡Á23Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¸ÅÃå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£»³¸ý¸©Æâ¤Ç50Ç¯°Ê¾å°áÎÁÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥í¡¼¥º¤¬¡¢¸ÅÃå¤ÎÈÎÇä¤È°áÎà¤Î²ó¼ý¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¸ÅÃå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¢¡ÖFASHION X¡×¤È¥í¡¼¥º¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸ÅÃå¤ÎÈÎÇä¤È°áÎà¤Î²ó¼ý¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ø¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇOh¡ªÇÃÎ¤º×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë±§Éô¤ÎÊÄ¶È¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º»³¸ýÅ¹¡¢¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¼þÆîÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸ÅÃå²ó¼ý¤Ç6ÂçÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âè1Éô¤ÈÂè2Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£
Âè1Éô¡Ö¡È¸ÅÃå¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Éfor sustainability¡×³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢5·î17Æü(¶â)¡Á19Æü(Æü)¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¸ÅÃå²ó¼ý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢6ÂçÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
ÆÃÅµ¤Ï¡¢¡300±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¿ÊÄè¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¸ÅÃå¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¢1,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¿ÊÄè¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¾®ÌîÅÄÅ¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿ÆÃÅµ£¤Ç¤Ï¡¢¿·È¯Çä¥·¥ê¥«¥Ê¥Î¥³¥í¥¤¥É¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ö¥·¥¨¥é¥é¥¤¥È¡×1ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¥·¥¨¥é¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢Ì¸ÅçÏ¢Êö¡¦¹âÀéÊæÊö¤Î¿¼ÁØÃÏ²¼144£í¤«¤éºÎ¿å¤µ¤ì¤¿¿å¤òÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÄ¹´ü´Ö½ÏÀ®¤·¥·¥ê¥«À®Ê¬¤ò¹â¤á¤¿¥·¥ê¥«¥Ê¥Î¥³¥í¥¤¥É¿å¤À¡£
¤µ¤é¤ËÆÃÅµ¤¤Ç¤Ï¡¢¿å³è¥È¡¼¥¯¥»¥ß¥Ê¡¼ÌµÎÁ»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÍÌ¾¿Í¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤¹¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îüâ¶¶¹×»á¤È¡¢¥·¥ê¥«¥Æ¥Ã¥¯¥¹±§ÉôÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹¾Â¼¹ÔÀµ»á¤¬¡Ö¿å³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆÃÅµ¥¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡õ¹³¶Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹³ä°ú·ô1Ëç¤ò¿ÊÄè¡£ÆÃÅµ¦¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ëÌµÎÁÂÎ¸³¥Á¥±¥Ã¥È(¤É¤Á¤é¤«1Ëç)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
Âè2Éô¡Ö¡È´Ô¸µº×¡Éof all gratitude¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢5·î21Æü(²Ð)¡Á23Æü(ÌÚ)¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤â¤ªÆÀ¤ËÇãÊª¤¬¤Ç¤¤ë3Æü´Ö¡£¥°¥Ã¥Á¡¦¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡¦¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ð¡¼¥Ð¥ê¡¼¡¦¥ì¥ª¥Ê¡¼¥ë¡¦¥±¥ó¥¾¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥Á¥Î¤Ê¤É¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖOh¡ªÇÃÎ¤º×¡×Web¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¶á¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖOh¡ªÇÃÎ¤º×¡×¤ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å¹
½»½ê¡§»³¸ý¸©»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»ÔÃæÀî6ÃúÌÜ4-1¤ª¤Î¤À¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥¯1F
¢£¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º»³¸ýÅ¹
½»½ê¡§»³¸ý¸©»³¸ý»ÔÂçÆâÀéË·Ï»ÃúÌÜ9-1 ¤æ¤á¥¿¥¦¥ó»³¸ý 2F
¢£¥é¥ô¥£¥¢¥ó¥í¡¼¥º¼þÆîÅ¹
½»½ê¡§»³¸ý¸©²¼¾¾»ÔÃæ±ûÄ® 21-3 ¤æ¤á¥¿¥¦¥ó²¼¾¾ 2F
¡ÖOh¡ªÇÃÎ¤º×¡×Web¥µ¥¤¥È¡§https://oh-parisai.com
(¹¾ºêµ®»Ò)