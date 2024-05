ITZY、日本3rdシングル「Algorhythm」ミュージックビデオを公開！新たな魅力を披露

2PM、TWICE、Stray Kids、NiziUなど数々の有名アーティストを輩出させたJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国からデビューした、5人組グローバルグループITZY。本日5月15日に発売の日本3rdシングル「Algorhythm」のミュージックビデオが公開された。今作は、POPで明るく爽やかな楽曲で、従来の強いイメージとは一風変わり、メンバーの新たな魅力にあふれた作品となっている。

「Algorhythm」は「I'll go with my rhythm」を意味する造語で、型にはまるアルゴリズムは無視して自分のリズムで自分らしく輝こう、というメッセージが込められている。ミュージックビデオは、ミュージックビデオ撮影をそのまま表現したユニークな世界観のコンセプトで、求められるがまま演じる撮影から飛び出して、自由に表現して生きていくというストーリー。定型化された人形のような動きをしていた前半から、そこを抜け出して自分らしく表現していく後半の違いに注目してほしい。また、ITZYは、5月17日、18日、19日の3日間を国立代々木第一体育館で、5月22日に大阪城ホールにて、「ITZY 2ND WORLD TOUR in JAPAN」を開催予定だ。グローバルに活躍するITZYのガールズグループ史上最強のパフォーマンス力にぜひ期待してほしい。

■リリース情報

日本3rdシングル「Algorhythm」

2024年5月15日(水)発売

「Algorhythm」特設サイトはこちら



<CD収録内容>※全形態共通

1. Algorhythm

2. No Biggie

3. Algorhythm(Instrumental)

4. No Biggie(Instrumental)



◯初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126

価格:¥3,200



<DVD収録予定内容>

・「Algorhythm」Jacket Shooting Making Movie

・「Algorhythm」Jacket Shooting ITZY's VLOG

※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様

※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封⼊(メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入)

※特典応募シリアルナンバー2枚封⼊



◯通常盤【CD】WPCL-13554

価格¥1,300

※歌詞ブックレット4p



<初回プレス分のみ>

※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封⼊(集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入)

※特典応募シリアルナンバー1枚封⼊



◯MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】WPCL-60051

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】WPCL-60052

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】WPCL-60053

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



◯MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】WPCL-60054

価格¥1,500

※歌詞ブックレット8P

※トレーディングカード3枚ランダム封⼊(メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入)

※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入



