Åê»ñ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤òŽ¢¥°¡¼¥óŽ£¤È¾å¤²¤ë½ÅÍ×5¥Ý¥¤¥ó¥È
¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê5¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ»ØÉ¸¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§chachacha¡¿PIXTA¡Ë
¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿³ô¼°Åê»ñ¡£¤·¤«¤·¡¢À®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï·Ð¸³¤ä²æËý¤¹¤ëÎÏ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»ù¶Ì°ì´õ¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¡Ø¹âÇÛÅö10ÇÜ³ôÅê»ñ ¡Ö¹âÍø²ó¤ê¡ß¹âÀ®Ä¹¡×¤Ç»ñ»º¤ò4ÇÜÂ®¤ÇÁý¤ä¤¹!¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ»ØÉ¸¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¡×¤À¤±¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Ê¤«¤ì
¹âÇÛÅö³ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÇÛÅöÍø²ó¤ê¡×¤ä¡ÖÇÛÅöÀ¸þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÉ¸¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î»ØÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10ÇÜ³ôÅê»ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤òÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÐíâ×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ»ØÉ¸¡¡¡Çä¾åÁý²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
´ë¶È¶ÈÀÓ¤ò¸«¤ë¾å¤Ç¡¢ºÇ¤â»ä¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Çä¾å¹â¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÇä¾å¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ëÍø±×¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤³¤ÎÇä¾å¤¬º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÍø±×Î¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Çä¾å¶â³Û¼«ÂÎ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Íø±×³Û¤â¾å¤¬¤é¤ºÅê»ñ²È¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬ËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Çä¾å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÀ½ÉÊ¤¬À¤¤ÎÃæ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¼«ÂÎ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë3Ç¯¡¢5Ç¯¤ÈÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Ë½ç±þ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Çä¾å¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¯¤éÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í²¼¤¬¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
Çä¾å¹â¤ÏÂç»ö¤Ê»ØÉ¸
2015Ç¯¤Ë¾å¾ì¤·¤¿ÆüËÜÍ¹À¯¡Ê6178¡Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦Í¹ÊØÊª¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ÇËèÇ¯Çä¾å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¼Â¤Ë29%¤â¤ÎÇä¾å¹â¸º¾¯¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¹â¤¤Íø±×Î¨¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢²¿¤È¤«¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤Ç¹õ»ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¸¥êÉÏ¤Ê¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÎÆüËÜÍ¹À¯¤Î³ô²Á¤Ï2015Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹64%¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÏÇÛÅö¶â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹âÇÛÅö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢³ô²Á¤Î²¼Íî¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤â¤ä¤Ï¤êÇä¾å¹â¤ÏÂç»ö¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÀ®½Ï´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÇÇä¾åÈùÁý¤Ïµá¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ»ØÉ¸¢¡¡Ä¹´ü¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç²¼ÃÍ¤¬ÀÚ¤ê¾å¤¬¤ë
Ä¹´ü²¼Íî¥È¥ì¥ó¥É¤Î³ô¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È¿Å¾¤·¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëÌÃÊÁ¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿²¼Íî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¼ÃÍ¡ÊÄ¾¶á¤ÎºÇ°ÂÃÍ¡Ë¤¬¤À¤ó¤À¤óÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ä¹´ü¤Î°ÂÄê¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç½Å»ë¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï²áµî¤ÎÃÍÆ°¤¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÍ¤¬ÀÚ¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤¬°¤¤»þ¤Ç¤â³ô¤¬Çä¤é¤ì¤º¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÆüÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÏÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë½µÂ¤ä·îÂ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²£¤Ð¤¤¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´üÅê»ñ¤ÇÂç²½¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»´üÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½µÂ¤ä·îÂ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë½Íî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ»ØÉ¸£¡¡½¾¶È°÷¿ô¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
½¾¶È°÷¤òÁý¤ä¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÍË¾¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ò¸Û¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½Å¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£µëÎÁ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±Åù¤Î¥³¥¹¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ï½¾¶È°÷¿ô¤¬Áý¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¼«ÂÎ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤Á¶Ú¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¤Ï¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æµ¬ÌÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤¬»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë
Âç´ë¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±½ã¤ËºÎÍÑ¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M&A¤Ç²ñ¼Ò¤òµÛ¼ý¤·¤½¤ÎÊ¬¤Î½¾¶È°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë½¾¶È°÷¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿¤Ó¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹â³ØÎò¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿·Â´¼Ò°÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Ê¤ªË¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£AI¤ÎÂæÆ¬¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢É¬¤º¤·¤â¿ÍºàºÎÍÑ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¥³¥¹¥È¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë´ë¶È¼ý±×¤À¤±¾å¤¬¤ë·Á¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â¤¤Ç¯¼ý¤òÄó¼¨¤·¤Æ¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ä¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤äÅ¸Ë¾¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÀÄ´¤Ð¤«¤êÌÜÎ©¤Ä²ñ¼Ò¤Ï³ô²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¶¯¤ß¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢º£¸å¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸å¡¹»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ»ØÉ¸¤¡¡ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀßÈ÷Åê»ñ¤È¤Ï¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ä¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯¹©¾ì¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢µ¡³£¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¸¦µæ³«È¯¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÇ¿·¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÅù¡¢½é´üÃÊ³¬¤ÇÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Ü¹Ô¤Ï¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡³£¤ä·úÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Á°¹à¤Ç½Ò¤Ù¤¿ºÎÍÑ¤Î¶¯²½¤âÅê»ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤ÎÍýÁÛ¤ÎÀ®Ä¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢Íø±×¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ÎÍø±×¤ò¤µ¤é¤Ë»ö¶È¤ËÅê»ñ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤âÍø±×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³ÈÂç¤ËÈñ¤ä¤·º£ÆüEC»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Î3·î¤ËÅì¾Ú¤¬´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤á¹þ¤ó¤À»ñËÜ¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤»¤è¤È¤ÎÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤¬Çä¾å¡¦Íø±×³Û¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë
ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÍø±×¤òÃù¤á¹þ¤à¡¢¤Ä¤Þ¤êÆâÉôÎ±ÊÝ¤òÁý¤ä¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ã»ñ»º³Û¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¡ÖPBR1ÇÜ³ä¤ì¡×ÌÃÊÁ¤¬¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°Û¾ï¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ²È¥µ¥¤¥É¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿»ñ¶â¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¤¬ÍâÇ¯¤É¤ì¤¯¤é¤¤Íø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÇÛÅöÅù¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Çä¾å¡¦Íø±×¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð³ô²Á¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¶ÈÀÓ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È°ì»þÅª¤ËÍø±×¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅê»ñ¤ÎÀ®²Ì¤¬¸å¡¹¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×³Û¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãû¸õ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ»ØÉ¸¥¡¡EPS¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë
EPS¡ÊEarnings Per Share¡¢1³ôÅö¤¿¤ê½ãÍø±×¡Ë¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î½ãÍø±×¤òÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Ï1³ô¤Ë¤Ä¤Â¿¤¯¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Íø±×¤¬Â¿¤¤²ñ¼Ò¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢EPS¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍýÏÀ¾å¡¢¤³¤ÎEPS¡Ê1³ôÅö¤¿¤ê½ãÍø±×¡Ë¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î´üÂÔÃÍ¤òÉ½¤¹PER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡§´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÅÙ¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍýÏÀ³ô²Á¡áEPS¡ßPER
PER¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢EPS¤¬¾å¤¬¤ë¤È³ô²Á¤Î¾å¾º¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯À®Ä¹¤¹¤ë´ë¶È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢EPS¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤¬Á°Ç¯Èæ¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®Ä¹Î¨¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ÍÈ¾´ü¡¢1Ç¯´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ÈÀÓ¤ÇEPS¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ë¶È¤¬¶ÈÀÓ¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÇÛÅö³ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢EPS¤ÎÀ®Ä¹¤¬µÞÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ç³ô²Á¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¾Æ³ÂÎÀìÌç¾¦¼Ò¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê2760¡Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢2016Ç¯¤ÎEPS30.9±ß¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤ÏÆ±294±ß¤È¤Û¤Ü10ÇÜ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤ËÈæ¤ÙÇÛÅö¤â4.2ÇÜ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê19Ç¯3·î´ü¡§31±ß¢ª24Ç¯3·î´ü¡ÊÍ½¡Ë¡§131±ß¡Ë¡£¤³¤ÎµÞ¾å¾º¤âÅÅ»Òµ¡´ï¡¦EV¡¦AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¤Î¾ÍèÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éEPSÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
°Õ¼±¤¹¤ë¤Ù¤¡Ö5¤Ä¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¡×
°Ê¾å¤Î5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤¬¡¢10ÇÜ³ôÅê»ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÀè¤Î¡Ö¹âÇÛÅö³ô¡×¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¾ÍèÀ¤ä¥Á¥ã¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÎÉ¤¤³ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ù¶Ì °ì´õ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒRESÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë