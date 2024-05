今年、ロックの殿堂が決まったシェールは、式典で言いたいことがあるそうだ。60年近いキャリアを誇るも、今年、初めてノミネートされた彼女は、2024年度の候補アーティストの一覧が発表される前の昨年終わり、『ザ・ケリー・クラークソン・ショウ』で、彼女を冷遇するロックの殿堂を批判し、「彼らが100万ドルくれても、私は殿堂入りしない。考えを変えるつもりはない」と発言していた。

Cher reveals that she is going to have "some words to say" when she is inducted into the Rock & Roll Hall of Fame.https://t.co/luh1sn4B6U