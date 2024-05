◆BE:FIRST・NiziUら「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」出演決定

【モデルプレス=2024/05/15】8月3〜4日、10〜12日の5日間、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」の第1弾アーティスト77組が発表され、7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST(ビーファースト)や9人組ガールズグループ・NiziU(ニジュー)が出演することがわかった。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に出演するアーティストの第1弾として77組と、各アーティストの出演日も発表された。

BE:FIRSTは3日、NiziUは11日に出演予定。また、チケット第1次抽選先行受付がスタートした。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は2000年からスタートした日本最大の大型野外音楽フェスティバル。2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移し、2つの巨大ステージが広大なエリアの両側に向かい合い、さらに隣の広大なエリアにも2つステージが立つという、巨大ながらもコンパクトで快適なフェス空間へと生まれ変わった。また今年は25周年を迎えることを記念して、蘇我に加えてひたちなかでも開催。8月に蘇我、9月にひたちなかで合計10日間の開催となる。(modelpress編集部)日程:2023年8月3日(土)・4日(日)/10日(土)・11日(日・祝)・12日(月・振休)会場:千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区)開場 8:30/開演 11:45/終演 20:15(各日とも予定)※雨天決行(荒天の場合は中止)・8月3日(土)神はサイコロを振らない/Saucy Dog/SHE'S/シンガーズハイ/DISH///TETORA/Tele/Novel Core/BMSG POSSE/BE:FIRST/FRUITS ZIPPER/PEDRO/My Hair is Bad/ヤングスキニー/reGretGirl・8月4日(日)KANA-BOON/Kroi/結束バンド/SAKANAMON/Chevon/女王蜂/-真天地開闢集団-ジグザグ/スキマスイッチ/鈴木愛理/ずっと真夜中でいいのに。/Chilli Beans./HYDE/THE BAWDIES/MY FIRST STORY/マキシマムザホルモン/LiSA・8月10日(土)アイナ・ジ・エンド/秋山黄色/imase/iri/ENHYPEN/Conton Candy/This is LAST/にしな/ねぐせ。/ハンブレッダーズ/平井 大/MyGO!!!!!/マカロニえんぴつ/マルシィ/礼賛/緑黄色社会/WurtS・8月11日(日・祝)おいしくるメロンパン/Omoinotake/go!go!vanillas/サバシスター/SUPER BEAVER/sumika/Da-iCE/なとり/NiziU/FOMARE/星野源/Mr. ふぉるて/宮本浩次/yama/リュックと添い寝ごはん・8月12日(月・振休)アンジュルム/THE ORAL CIGARETTES/KEYTALK/coldrain/サカナクション/Juice=Juice/SPYAIR/すりぃ/10-FEET/Nulbarich/Fear, and Loathing in Las Vegas/04 Limited Sazabys/BLUE ENCOUNT/HEY-SMITH…and more!!※五十音順※出演アーティストは変更になる場合あり。8月に千葉市蘇我スポーツ公園で開催するROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024の第1弾出演アーティストと出演日を発表しました。同時にチケットの第1次抽選先行受付もスタートしています。今年の蘇我のロック・イン・ジャパンは、4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演します。今回そのうち77組を発表しましたので、残りは38組です。今月下旬に予定している第2弾発表が最終・全アーティスト発表となります。昨年は史上最速となる第2次先行で全日程ソールドアウトとなりました。今回もお早めのお申し込みをお勧めします。蘇我で3回目となる今回も、2つの巨大なメインステージとダブルセカンドステージからなるスタイルは健在です。それぞれのエリアでシームレスに続くライブを楽しみ尽くせる究極のスペックと圧倒的な開放感、広大ながらもコンパクトで快適なフェス空間を、また多くの皆さんに体験していただきたいと思います。今回も各ステージの前方エリアは事前抽選の入れ替え制となります。これにより長時間の場所取りがなくなり、前方エリアが格段に安心・安全にライブを楽しめる平等で快適な空間になったと考えています。ダイブ、モッシュ、サークルモッシュは前方を含むすべてのエリアで禁止です。周囲の人に怪我をさせるリスクが高く危険だからです。スタッフの指示に従っていただけない場合は退場という厳しい措置も取っていきますので、ご理解いただいた上でお申し込みください。フェスに慣れている人も初めて参加する人も、みんなが安心して最高の時間を過ごせるフェスをつくりたいと思います。ご理解とご協力をお願いいたします。また、今回も入場時間指定を行います。最寄りのJR蘇我駅は混雑しすぎると駅から出るのに非常に時間がかかってしまい、また駅周辺も混雑してしまうので、分散来場にご理解とご協力をお願いします。周辺の3駅からは会場への無料シャトルバスを運行し、全国各地から会場直行のアクセスバスツアーも運行します。無料シャトルバスまたはアクセスバスツアーでご来場いただいた方は、入場時間指定にかかわらず到着次第入場することができます。JR蘇我駅を使わないこれらのルートもぜひ活用してください。なお、すでにアナウンスをしていますが、9月にひたちなかで開催するROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKAの出演アーティスト発表は、6月下旬を予定しています。こちらはGRASS STAGE 1ステージのみでの開催となり、出演アーティストは1日8組、5日間合計で40組を予定しています。そのうち一定数のアーティストが、8月の蘇我と9月のひたちなかの両方に出演してくれる予定です。いよいよ8月の蘇我でのロック・イン・ジャパンが動き出しました。開催まであと2ヶ月半。夏はもうすぐそこまで来ています。チケット第1次抽選先行受付は5月21日(火)16:00までです。【Not Sponsored 記事】