ベネリックから登場するサンリオキャラクターズの新作カプセルトイは、小さい頃の憧れファッションとお手軽便利なお出かけグッズの二本立て! 可愛いづくしのサンリオ新作アイテム「サンリオキャラクターズ ばんそうこうリング Part3」、サンリオキャラクターズ ミニミニシート」をご紹介します。「サンリオキャラクターズ ばんそうこうリング Part3」は小さい頃に憧れた、お気に入りのキャラクターのばんそうこうをイメージしたリング。第3弾ではハローキティとバッドばつ丸のデザインが初登場しちゃいます。テープの貼り合わせや空気穴、ガーゼ部分の膨らみまでばんそうこうの特徴を再現したリアルな形状と、コロンとした丸みのあるフォルムは、大人になっても思わず身に付けたくなるかわいさ。ばんそうこう箱をモチーフにしたボックスにもご注目♪ハローキティ、ポムポムプリン、ハンギョドン、バッドばつ丸、クロミの全部で5種類がラインナップしています。

「サンリオキャラクターズ ミニミニシート」はお出かけに一枚あると便利な、サンリオキャラクターズのミニミニレジャーシートが何とカプセルトイに!一人分ほどの小さめなサイズで、外で荷物を置くときに敷いたり、場所を確保したり、公園でちょっと休憩したりとさまざまな用途にご使用いただけますよ。収納ポケット付きなので、鞄の中でも場所を取らずにコンパクト♪ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、クロミの全部で6柄がラインナップされています。どちらも2024年5月中旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて展開されるので、チェックしてみてね〜!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184