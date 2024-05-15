¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó～¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ó¥êー¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È～¥ê¥È¥ë¡¦¥À¥ó¥µー～¡Ù´Õ¾Þ¤Î¼ê°ú¤­⑤¡ÊÁ´5²ó¥·¥êー¥º¡Ë

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¡Ú¸ø¼°¡ÛElton John - Can You Feel the Love Tonight (From "The Lion King"/Official Video)
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¡Ú¸ø¼°¡ÛElton John - Written In The Stars ft. LeAnn Rimes
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¡Ú¸ø¼°¡ÛElton John - Goodbye Yellow Brick Road (Remastered 2014)¡¡¡Ê²»¸»¡Ë
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¡Ú¸ø¼°¡ÛElton John - Pinball Wizard (Remastered 1995)¡¡¡Ê²»¸»¡Ë
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¡Ú¸ø¼°¡ÛElton John - Your Song (Top Of The Pops 1971)
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¡ãACT-1¡ä
¡ÚM-1¡Û The Stars Look Down
¡ÚM-2¡Û Shine
¡ÚM-3¡Û Grandma's Song
¡ÚM-4¡Û Solidarity
¡ÚM-5¡Û Expressing Yourself
¡ÚM-6¡Û The Letter
¡ÚM-7¡Û We Were Born to Boogie
¡ÚM-8¡Û Angry Dance
¡ãACT-2¡ä
¡ÚM-9¡Û Merry Christmas Maggie Thatcher
¡ÚM-10¡Û Deep Into the Ground
¡ÚM-11¡Û Swan Lake Pas de Deux
¡ÚM-12¡Û He Could Go And Shine
¡ÚM-13¡Û Electricity
¡ÚM-14¡Û Once We Were Kings
¡ÚM-15¡Û The Letter - Reprise
¡ÚM-16¡Û Finale
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¡Ú¸ø¼°¡ÛBilly Elliot the Musical Live - Solidarity
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¡Ú¸ø¼°¡ÛRocketman (2019) - Official Trailer - Paramount Pictures
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