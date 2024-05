【BIG GAMESフェア】開催期間:5月15日~5月22日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてセール「BIG GAMESフェア」を本日5月15日より5月22日にかけて開催している。

本セールではプレイステーション 4およびプレイステーション 5用のソフトを中心としたもので、1,000以上のコンテンツが特別価格で販売される。対象作品としてはシリーズ最新作「アサシン クリード シャドウズ」の発売を控える本シリーズより「アサシン クリード ミラージュ」が50%オフの3,300円へと割引き。

そのほか、ザックスが主人公のアクションRPG「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」や、ドライビングサバイバルゲーム「Pacific Drive: Deluxe Edition」などが対象になっている。なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合がある。

セール対象タイトル(一部)

セール期間:5月22日まで

アサシン クリード ミラージュ

価格:6,600円→3,300円(50%オフ)

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION PS4 & PS5

価格:6,820円→3,410円(50%オフ)

Pacific Drive: Deluxe Edition

価格:4,950円→3,712円(25%オフ)

