Í¿¹Ìé¼Â¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÎàËâÀ¤Î½÷áÌò¤ÇÍ§Ã£¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÅÅÏÃ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÁþ¤¿¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÍ¿¹Ìé¼Â¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¡¢£±£¹£¹£±Ç¯£±¡Á£³·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Í¿¹¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¿¥ÅÄÍµÆó¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÈø´°¼£¤Îµ¤¤ò°ú¤¯´Ø¸ý¤µ¤È¤ßÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£±é¤¸¤¿Ìò¤¬Í¥½ÀÉÔÃÇ¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷À»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿´¶¤ò½¸¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥«¥ß¥½¥êÆþ¤ê¤Î¤ª¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªÍ§Ã£¤«¤é¡ØÌé¼Â¤Î´é¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÁþ¤¿¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£Í§Ã£¤Ç¤¹¤é¥É¥é¥Þ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½÷À¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÃËÀ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤µ¤È¤ßÇÉ¤À¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿¶Á¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦ÀéÆ²¤¢¤¤Û¤â½Ð±é¡£¡Ö¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤À¤È¡¢¡Ê¤µ¤È¤ß¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¼Â¼Ì²½¤·¤¿»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤«¤éÍ¿¹¼«¿È¤âàËâÀ¤Î½÷á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î£±£°Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡×¤ÈºÇ¶áµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È£Í£Ã¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê±éµ»¤Ç¤Ï¡Ë¿Í¤ò²¿¿Í¤â»¦¤·¤¿¤·¡¢È¿ÂÐ¤Ëº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ»¦¤µ¤ì¤â¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ï¤ï¤ê¤È¿Ô¤¯¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£