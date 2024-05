TOMORROW X TOGETHER、日本4thシングル「誓い」コンセプトフォト公開

TOMORROW X TOGETHERの日本ニューシングルが1つずつベールを脱いでいる。最近、公式SNSを通じて日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」“to B”バージョンのコンセプトフォトが公開された。コンセプトフォトで白いマント姿のメンバーたちは、お洒落でありながらも妙な雰囲気を醸し出す。マントの裏側に刻まれた翼の形をした刺繍は、童話的な想像力を際立たせている。

集合フォトでは、メンバー全員が一緒に空を見上げながら、すぐにでも星に向かって飛び上がるような姿を演出。個人カットでは双眼鏡などのアイテムを使用し、あちこちで“君”の痕跡を探すというコンセプトを直感的に表現した。彼らはto B”バージョンのコンセプトクリップを公開した後、16〜21日に“to U”バージョンのインサートカットとコンセプトフォト、コンセプトクリップを順次解禁する予定だ。7月3日発売の日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」にはタイトル曲「We'll Never Change」をはじめ、「Deja Vu(Japanese Ver.)」「Kitto Zutto」など計3曲が収録される。日本で自身初となるオリジナル曲がタイトル曲に選ばれ、期待が高まっている。TOMORROW X TOGETHERはニューシングルの発売を起点に、今夏日本で活発な活動を繰り広げる計画だ。7月4日にショーケースを開催し、ファンと会う。続いて、デビュー後初の日本4大ドームツアーも控えており、10〜11日の東京ドーム公演を皮切りに、京セラドーム大阪、バンテリンドーム ナゴヤ、福岡のPayPayドームで「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」を展開する。