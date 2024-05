日本最大の野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』(8月3・4・10・11・12日、千葉市蘇我スポーツ公園)の出演アーティスト第1弾77組および出演日が15日、発表された。今年は25周年を迎えることを記念し、8月に蘇我、9月にひたちなかで合計10日間開催となる。蘇我では4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演。そのうち77組が第1弾として発表となった。今月下旬に予定されている第2弾発表の38組で全アーティストが出そろう。開催まであと80日。チケットの第1次抽選先行受付がスタートした。

9月にひたちなかで開催する『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』(9月14・15・21・22・23日、ひたち海浜公園)出演アーティストは6月下旬を予定。GRASS STAGE1ステージのみでの開催となり、1日8組、5日間合計で40組の出演が予定されている。蘇我の出演アーティスト第1弾(日別)は以下のとおり。■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』日別出演アーティスト▼8月3日(土)神はサイコロを振らないSaucy DogSHE'SシンガーズハイDISH//TETORATeleNovel CoreBMSG POSSEBE:FIRSTFRUITS ZIPPERPEDROMy Hair is BadヤングスキニーreGretGirlほか▼8月4日(日)KANA-BOONKroi結束バンドSAKANAMONChevon女王蜂-真天地開闢集団-ジグザグスキマスイッチ鈴木愛理ずっと真夜中でいいのに。Chilli Beans.HYDETHE BAWDIESMY FIRST STORYマキシマム ザ ホルモンLiSAほか▼8月10日(土)アイナ・ジ・エンド秋山黄色imaseiriENHYPENConton CandyThis is LASTにしなねぐせ。ハンブレッダーズ平井 大MyGO!!!!!マカロニえんぴつマルシィ礼賛緑黄色社会WurtSほか▼8月11日(日)おいしくるメロンパンOmoinotakego!go!vanillasサバシスターSUPER BEAVERsumikaDa-iCEなとりNiziUFOMARE星野源Mr.ふぉるて宮本浩次yamaリュックと添い寝ごはんほか▼8月12日(月・休)アンジュルムTHE ORAL CIGARETTESKEYTALKcoldrainサカナクションJuice=JuiceSPYAIRすりぃ10-FEETNulbarichFear, and Loathing in Las Vegas04 Limited SazabysBLUE ENCOUNTHEY-SMITHほか