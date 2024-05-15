『ROCK IN JAPAN』出演アーティスト第1弾77組発表
日本最大の野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』（8月3・4・10・11・12日、千葉市蘇我スポーツ公園）の出演アーティスト第1弾77組および出演日が15日、発表された。今年は25周年を迎えることを記念し、8月に蘇我、9月にひたちなかで合計10日間開催となる。
【写真】ロッキン出演アーティスト第1弾＆出演日一覧
蘇我では4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演。そのうち77組が第1弾として発表となった。今月下旬に予定されている第2弾発表の38組で全アーティストが出そろう。開催まであと80日。チケットの第1次抽選先行受付がスタートした。
9月にひたちなかで開催する『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』（9月14・15・21・22・23日、ひたち海浜公園）出演アーティストは6月下旬を予定。GRASS STAGE1ステージのみでの開催となり、1日8組、5日間合計で40組の出演が予定されている。
蘇我の出演アーティスト第1弾（日別）は以下のとおり。
■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』日別出演アーティスト
▼8月3日（土）
神はサイコロを振らない
Saucy Dog
SHE'S
シンガーズハイ
DISH//
TETORA
Tele
Novel Core
BMSG POSSE
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
PEDRO
My Hair is Bad
ヤングスキニー
reGretGirl
ほか
▼8月4日（日）
KANA-BOON
Kroi
結束バンド
SAKANAMON
Chevon
女王蜂
-真天地開闢集団-ジグザグ
スキマスイッチ
鈴木愛理
ずっと真夜中でいいのに。
Chilli Beans.
HYDE
THE BAWDIES
MY FIRST STORY
マキシマム ザ ホルモン
LiSA
ほか
▼8月10日（土）
アイナ・ジ・エンド
秋山黄色
imase
iri
ENHYPEN
Conton Candy
This is LAST
にしな
ねぐせ。
ハンブレッダーズ
平井 大
MyGO!!!!!
マカロニえんぴつ
マルシィ
礼賛
緑黄色社会
WurtS
ほか
▼8月11日（日）
おいしくるメロンパン
Omoinotake
go!go!vanillas
サバシスター
SUPER BEAVER
sumika
Da-iCE
なとり
NiziU
FOMARE
星野源
Mr.ふぉるて
宮本浩次
yama
リュックと添い寝ごはん
ほか
▼8月12日（月・休）
アンジュルム
THE ORAL CIGARETTES
KEYTALK
coldrain
サカナクション
Juice=Juice
SPYAIR
すりぃ
10-FEET
Nulbarich
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
HEY-SMITH
ほか
【写真】ロッキン出演アーティスト第1弾＆出演日一覧
蘇我では4ステージに1日23組、5日間合計で115組のアーティストが出演。そのうち77組が第1弾として発表となった。今月下旬に予定されている第2弾発表の38組で全アーティストが出そろう。開催まであと80日。チケットの第1次抽選先行受付がスタートした。
蘇我の出演アーティスト第1弾（日別）は以下のとおり。
■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』日別出演アーティスト
▼8月3日（土）
神はサイコロを振らない
Saucy Dog
SHE'S
シンガーズハイ
DISH//
TETORA
Tele
Novel Core
BMSG POSSE
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
PEDRO
My Hair is Bad
ヤングスキニー
reGretGirl
ほか
▼8月4日（日）
KANA-BOON
Kroi
結束バンド
SAKANAMON
Chevon
女王蜂
-真天地開闢集団-ジグザグ
スキマスイッチ
鈴木愛理
ずっと真夜中でいいのに。
Chilli Beans.
HYDE
THE BAWDIES
MY FIRST STORY
マキシマム ザ ホルモン
LiSA
ほか
▼8月10日（土）
アイナ・ジ・エンド
秋山黄色
imase
iri
ENHYPEN
Conton Candy
This is LAST
にしな
ねぐせ。
ハンブレッダーズ
平井 大
MyGO!!!!!
マカロニえんぴつ
マルシィ
礼賛
緑黄色社会
WurtS
ほか
▼8月11日（日）
おいしくるメロンパン
Omoinotake
go!go!vanillas
サバシスター
SUPER BEAVER
sumika
Da-iCE
なとり
NiziU
FOMARE
星野源
Mr.ふぉるて
宮本浩次
yama
リュックと添い寝ごはん
ほか
▼8月12日（月・休）
アンジュルム
THE ORAL CIGARETTES
KEYTALK
coldrain
サカナクション
Juice=Juice
SPYAIR
すりぃ
10-FEET
Nulbarich
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
HEY-SMITH
ほか