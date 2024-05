【レゴ アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム】5月18日 発売予定価格:36,480円【レゴ アート 天の川銀河】5月18日 発売予定価格:27,980円

レゴジャパンは、「レゴ アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」および「レゴ アート 天の川銀河」を5月18日に発売する。価格は27,980円より。

「レゴ アイコン NASA アルテミス スペース・ローンチ・システム」は、2段式ロケットのNASA月探索「アルテミス」とカプセル形状の宇宙船「オリオン」、移動発射台を再現したレゴキット。2段式ロケットは固体ロケットブースターや各段を切り離し可能で、移動発射台は格納式供給ラインや乗組員の登場ブリッジまで再現するなど、細部までリアルな構造となっている。

同じく宇宙をテーマにしたレゴキットとして「レゴ アート 天の川銀河」も登場。3,091ピースのブロックを使用し、無数の星が輝く「天の川」を3Dウォールアートとして再現している。また、地球の位置を示した「You are Here」タイルが付属している。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.

(C)2024 The LEGO Group. NASA Insignia and identifiers provided and used with permission of NASA