6月23日開催の『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』(国立代々木競技場第二体育館)の第2弾対戦カード発表会見が、あす16日に実施され、メインイベントで鈴木千裕と対戦する五味隆典が登場する。先週9日の会見には鈴木が登壇したが、五味が不在だったため「意味が分からない。僕だってこの時間に練習したいんですよ。PRIDEのときの五味さんじゃない」と不満を漏らしていた。

KNOCK OUT山口元気会長が、五味の欠席理由を「減量のための山ごもり。体重が落ちるまで帰ってこないみたいで、『走り込んでるんだからしょうがないだろ』って。こちらも困っている」と苦笑交じりに説明すると、鈴木は「PRIDE当時の完全に仕上げた体と集中力を持って、100%の状態に仕上げてくれるんだったら、会見に来なかったことを許します」と笑顔も見せた。そして、明日の会見には五味だけが登場すると発表されたが、そのXの投稿に対して鈴木が「当日会見乗り込もうかな?」と乱入を予告。会見で前哨戦が繰り広げられるのか。●『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』6月23日/国立代々木競技場第二体育館チケット発売中・U-NEXTで見放題独占ライブ配信【対戦カード】すべて3分3R・延長1R・KNOCK OUT特別ルール (※パンチのみ)-73.0kg契約鈴木千裕 vs. 五味隆典・KNOCK OUT OFG-RED -58.5kg契約小笠原瑛作 vs. デーングリアングライ・シンマーウィン・KNOCK OUT-RED -61.0kg契約重森陽太 vs. レンタ・ウォーワンチャイ・KNOCK OUT-UNLIMITED -58.5kg契約栗秋祥梧 vs. 中村優作・KNOCK OUT-BLACK ウェルター級渡部太基 vs. 小川悠太・KNOCK OUT-BLACK女子 -53.0kg契約ルシア・アプデルガリム vs. NA☆NA※参戦予定選手:龍聖、ぱんちゃん璃奈、バズーカ巧樹