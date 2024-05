【「勝利の女神:NIKKE すいーとえんかうんと」:第13話「ヒーローショッピング!」】5月15日 公開

小学館は、コミック配信サイト「コロコロオンライン」にて、第13話を5月15日に公開した。

第13話「ヒーローショッピング!」では、前話にてラプラスが着用しているヒーロースーツが匂うことを気にしており、普段とは違うおしゃれ着を買いに行くため最近できたショッピングモールへと赴く。

