ENHYPEN「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に出演決定！異例のキャスティングに注目

ENHYPENが、日本を代表する夏の音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に初出演することが決定した。本日(15日) 、ENHYPENが8月10日(土)に千葉市蘇我スポーツ公園で開催される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」の第1弾出演アーティストとして発表された。今年で25周年を迎える同フェスは、昨年は5日間で合計で26万5,000人を動員した日本最大級の音楽フェスだ。ENHYPENが日本の夏の音楽フェスに出演するのは、昨年出演した「SUMMER SONIC 2023」以来2回目であり、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」に出演するのはK-POPアーティストとして2013年のCNBLUE以来である。

ENHYPENは昨年初出演した「SUMMER SONIC 2023」東京・大阪公演で全12曲を熱唱し、全曲バンドライブで会場を盛り上げ、パワフルながらも爽やかなエネルギーで観客を魅了した。さらに、ロックバンドGLAYからのオファーを受けて、GLAYのデビュー30周年記念シングル「whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア」(2024年5月29日発売)の収録曲にメンバーのJAYがボーカル&作詞で参加しており、ロックとの縁も深い。今回の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」でも、日本の夏をさらに熱く盛り上げることが期待される。ENHYPENは2023年7月から今年2月まで、2回目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE'」で韓国、日本、アメリカ、アジアなど13都市21回公演を開催し計32万7000人以上を動員した。日本公演では、デビュー後初となるドームツアーを開催し、K-POPボーイズグループの中でデビューから史上最速で東京ドーム公演を実現するなど、快挙を成し遂げた。そんな「FATE」の全世界での熱い人気を受け、今年2月に韓国からスタートしたワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS'」(以下、「FATE PLUS」)のアメリカ5都市での公演を成功裏に終えたENHYPENは、6月11日から埼玉・福岡・広島・愛知・宮城の全5都市11公演を巡る自身最多公演数の「FATE PLUS」の日本ツアーを開催する。常に進化し続け、世界で勢いを増しているENHYPENの日本での今後の活動から目が離せない。

■イベント概要

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」

8月3日(土)

8月4日(日)

8月10日(土)※ENHYPEN出演日

8月11日(日・祝)

8月12日(月・振休)

会場:千葉市蘇我スポーツ公園



