ATEEZ、日本での初ファンミーティングが東京・大阪にて開催決定

■ファンクラブチケットは、5月30日11時より抽選受付スタート

ATEEZが、日本ファンミーティング『ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN』を8月21日・22日に東京ガーデンシアター、8月27日・28日にグランキューブ大阪で開催することが決定した。

ファンクラブチケットの抽選受付は、5月30日11時より開始となる。

ATEEZは日本屈指の大型フェスティバル『SUMMER SONIC 2024』の他、K-POPアーティストとして初めて世界最大級のフェスティバル『MAWAZINE』にヘッドライナーとして出演が決定。5月31日には10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』のリリースも控えるなど、ますます活躍の幅を広げている。

(C)ユニバーサルミュージック ※メイン写真

イベント情報

『ATEEZ 2024 FANMEETING <ATINY’S VOYAGE : FROM A TO Z> IN JAPAN』

08/21(水)東京・東京ガーデンシアター

08/22(木)東京・東京ガーデンシアター

08/27(火)大阪・グランキューブ大阪

08/28(水)大阪・グランキューブ大阪

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/