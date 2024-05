2024年7月13日(土)・14日(日)・15日(月・祝)の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる<LuckyFes'24>のフードエリア「Lucky Dining」に出店する38店舗とキッチンカー8店舗が決定した。<LuckyFes>は「音楽と食とアートの祭典」を掲げ、音楽だけでなく多様な食のクロスオーバーを楽しめることが魅力のひとつ。地元茨城からは24店舗が出店、地元食材を中心とした「地産地消」を推進し、茨城の味をお届けする。他にも唐揚げやたこ焼きなどガッツリ系を中心に全国のフードフェスの名店が出店。

出演アーティスト一覧/日割り



◾️DAY1:7月13日AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也with杏里/ウルフルズ/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)《New》/THE PRIMALS/The Wasabies《New》/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN《New》/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲 等◾️DAY2:7月14日相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/XY/岡崎体育《New》/KREVA/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/Jams Collection/SKRYU/超ときめき♡宣伝部/t-Ace/西川貴教《New》/Novelbright/ハラミちゃん/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke《New》/Roselia 等◾️DAY3:7月15日新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn《New》/edhiii boi/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy《New》/Chevon/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/TETORA/Def Tech/トンボコープ/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー《New》/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY 等