＜LuckyFes′24＞フードエリアに出店する38店＆キッチンカー8店舗が決定
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）の3連休に国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes'24＞のフードエリア「Lucky Dining」に出店する38店舗とキッチンカー8店舗が決定した。
＜LuckyFes＞は「音楽と食とアートの祭典」を掲げ、音楽だけでなく多様な食のクロスオーバーを楽しめることが魅力のひとつ。地元茨城からは24店舗が出店、地元食材を中心とした「地産地消」を推進し、茨城の味をお届けする。他にも唐揚げやたこ焼きなどガッツリ系を中心に全国のフードフェスの名店が出店。
◇アジア料理
・魯鶏肉飯（どりかむ食堂）
・焼き小籠包（王府井）
・ガパオとグリーンカレーセット（サワディ）
・ポンでパスタとオレオのクロッフル（ペリュトンフルフル）
・チキンサテ（kitchen Leo）
・完熟ミックススパイス・チキンキーマカレー（Yellow Magic Spice）
◇県外フェス常連グルメ
・もちもちポテト（もちもちポテト323号室）
・関西風大玉たこ焼き（唐揚げたこ焼き頂）
・至福のマルゲリータ（ブッラータチーズのせ）（Pizza Bakka-ピッツァバッカ-）
◇茨城グルメ
・森パンドッグ（森の石窯パン屋さん）
・ずわいがにたっぷりコロッケ（かじま）
・ブリトー（PONKEY）
◇肉・肉系丼もの
・宮崎牛 とろける大トロステーキ丼（焼肉のひみつ基地）
・プライム牛ステーキ茶漬け（温・冷）（かっぱのめし屋 威風）
・ロモ・サルタードライス（ペルー料理 わんかよ）
・九条ネギと黒煎り七味のハラミ焼肉丼（ココロ焦がれ）
・雨情の里牛うしごはん（フラージュ・ヴェール）
・豚丼（ダイニングキッチン吉えもん）
・牛カルビ丼（焼肉樹々）
・串焼き(おっぱい焼き豚のホルモン)（龍神家）
・ハム焼(R)（五浦ハム）
・自家製にんにくダレの大きな焼き鳥（朝日堂）
・紀州からあげ＆フリフリポテトセット（紀州からあげ まんぷく亭）
・大分中津唐揚げ（大分中津唐揚げ 大吉）
・牛刺し串（一縁）
◇飯・丼
・茨城カレー（M-SPO TERRACE BLUExBLUE）
・タコライス類（高円寺アボカド食堂）
・スパイスのプロ直伝!!本格牛タンキーマカレー（くずし和食高山）
・特大牛タン串（ご当地丼ぶりPAPA）
・松阪牛入り牛ひき肉とコシヒカリ（お肉の九門堂）
◇麺
・寿司屋が作る夏の冷やしうどん（寿司屋が作る夏の冷やしうどん）
・塩らぁ麺（らぁ麺 ふじ田）
・琉球まぜそば（SENSE.TOKYO）
・ねぎ塩豚焼きそば(那珂湊焼きそば使用)（N kitchen）
◇甘味
・メロンまるごとクリームソーダ（酒趣 SYU-SYU）
・かき氷（屋台食堂）
・とちおとめけずり（FROZEN FRUIT けずりん）
・マラサダ（Meg's Kitchen）
◇キッチンカー
・ロケットチキンベントーボックス（ROCKET CHICKEN）
・テリヤキチン（ピザーラ）
・ハンバーガー（Liberty）
・飲む焼き芋（芋福堂）
・小山濃厚ソース焼きそば（NECOSKitchen）
・将軍ソフトクリーム(仮)（サザコーヒー）
・ロングポテト（キッチンキクチ）
・メニュー調整中（AA cafe x みちのり弁当）
※いずれも各店舗の代表メニューのみ掲載
◇LuckyFes公式サイト グルメ詳細
https://luckyfes.com/foods/
◇決済について
・電子マネー
iD / QUICPay / nanaco / 楽天Edy / WAON / Kitaca / PASMO / Suica / manaca / TOICA / ICOCA / はやかけん / nimoca / SUGOCA
・クレジットカード
AMERICAN EXPRESS / JCB / Mastercard / VISA /
・QRコード
d払い / PayPay
出演アーティスト一覧／日割り
AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）《New》／THE PRIMALS／The Wasabies《New》／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN《New》／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲 等
◾️DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／XY／岡崎体育《New》／KREVA／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／Jams Collection／SKRYU／超ときめき♡宣伝部／t-Ace／西川貴教《New》／Novelbright／ハラミちゃん／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke《New》／Roselia 等
◾️DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn《New》／edhiii boi／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy《New》／Chevon／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／TETORA／Def Tech／トンボコープ／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー《New》／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等
チケット概要
（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円
（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円
（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円
※すべて税込価格
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
◾️第四次先行（抽選）
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
受付期間： 5/8（水）12:00〜5/29（水）23:59
当落発表日：6/3（月）15:00
LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatick
ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
チケットぴあ： https://t.pia.jp/
イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/luckyfes/
楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024
■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応
ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index
◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379
【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386
【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393
LuckyFesオフィシャルキャラクター「クオッカ」のLINEスタンプ
リンク ： https://line.me/S/sticker/30995
配布期間 ： 2024年4月30日(火) - 7月22日(月)
スタンプの使用期間 ： ダウンロードより90日間
LuckyFes'24
日程：2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽をお届けしています。今年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めてまいります。
※RAINBOW STAGE、WING STAGE、GARDEN STAGE、HILLS STAGEの4ステージに拡大、LuckySpaceも展開予定。
◆＜LuckyFes2024＞オフィシャルサイト