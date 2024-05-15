◾️DAY1：7月13日AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也with杏里／ウルフルズ／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）《New》／THE PRIMALS／The Wasabies《New》／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN《New》／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲 等◾️DAY2：7月14日相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／XY／岡崎体育《New》／KREVA／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／Jams Collection／SKRYU／超ときめき♡宣伝部／t-Ace／西川貴教《New》／Novelbright／ハラミちゃん／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke《New》／Roselia 等◾️DAY3：7月15日新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn《New》／edhiii boi／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy《New》／Chevon／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／TETORA／Def Tech／トンボコープ／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー《New》／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等

チケット概要



◾️チケット種別（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円※すべて税込価格※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。◾️第四次先行（抽選）プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット受付期間： 5/8（水）12:00〜5/29（水）23:59当落発表日：6/3（月）15:00LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatickローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/チケットぴあ： https://t.pia.jp/イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/luckyfes/楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index◾️ふるさと納税 LuckyFes'24チケット【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393