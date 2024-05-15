LOVE PSYCHEDELICO、ドラマ『社内処刑人』主題歌「Forgive me not」配信スタート＆リリックビデオ公開
LOVE PSYCHEDELICOが、配信シングル「Forgive me not」をリリースした。
「Forgive me not」は、中村ゆりか・生駒里奈のW主演で話題のドラマ『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』（関西テレビ）の主題歌。同時に、歌詞と楽曲の世界観を堪能できるリリックビデオも公開した。
そして配信リリースを記念し、Apple MusicもしくはSpotifyにて、新曲「Forgive me not」をライブラリ追加すれば、「Forgive me notスマホ壁紙」をプレゼントする“ライブラリ追加キャンペーン”を実施している。
リリース情報
2024年5月15日より配信スタート
https://jvcmusic.lnk.to/Forgivemenot
ライブ・イベント情報
8月30日(金) 大阪府 BIGCAT
9月1日(日) 愛知県 THE BOTTOM LINE
9月11日(水) 北海道 PENNY LANE24
9月24日(火) 東京都 LIQUIDROOM
9月25日(水) 東京都 LIQUIDROOM
9月29日(日) 福岡県 DRUM LOGOS
＜Band Member＞
Guitar：深沼元昭
Bass：高桑圭
Keyboard：松本圭司
Drums：伊藤大地
＜チケット＞
前売チケット料金 6,900(税込)
※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要
リリース情報
▲Blu-ray
▲CD
▲LP
2024.05.29 Release
［収録曲］Blu-ray
M1. Life goes on
M2. I saw you in the rainbow
M3. Hit the road
M4. Feel my desire
M5. It's ok, I'm alright
M6. Take it easy
M7. Swingin’
M8. Waltz
M9 . 裸の王様
M10. Place of love
M11. Neverland
M12. Last smile
M13. Shadow behind
M14. Your song
M15. Lady madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜
M16. All the best to you
＜Encore＞
M17. Rain parade
M18. A revolution
M19. Sad story
＜Bonus Tracks＞特典映像：Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM
M1. Everybody needs somebody
M2. Favorite moment
M3. It’s not too late
M4. You ate it
M5. Life goes on
M6. Lady madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜
M7. "O"
※DVDはDISC-1に本編 ＆ Encore、DISC-2に特典映像：Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM を収録
※CDは3枚組でDISC-1、DISC-２に本編 & Encore、DISC-3に特典音源：Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM "を収録
［商品形態］
■Blu-ray VIXL-449 \7,700（税込)
■DVD VIBL-1128〜9 \7,700（税込)
■CD VICL-65936〜8 \5,500（税込)
■Records VIJL-60332〜4 \7,700（税込)
【ビクターオンラインストア限定】
■Premium Acoustic Live “TWO OF US” Tour 2023 Special Box
品番：NZS-961（BD＋3CDs＋3Records＋写真集＋証明書＋Tシャツ ※BOX仕様）
https://victor-store.jp/item/96310
品番：NZS-962（2DVDs＋3CDs＋3Records＋写真集＋証明書＋Tシャツ ※BOX仕様）
https://victor-store.jp/item/96311
価格：ともに￥27,500(税込)/￥25,000(税抜)
※本商品の送料は、ビクターオンラインストアが負担いたします。
＜収録内容＞
1. Special Box
2. Live Blu-ray or Live DVD (2 DVD)
*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を完全収録／Bonus Tracksとして「Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM」を収録
3. Live CD (3 CD)
*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を完全収録／Bonus Tracksとして「Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM」を収録
4. Live Records (3 Records)
*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を LP仕様で完全収録
5. Photobook
*LPサイズの豪華写真集 (80P・予定)
6. 作品証明書
*KUMI, NAOKI の直筆サイン & シリアルナンバー・刻印の証明書
7.「TWO OF US」Tour Staff T-shirt
*Special Box・限定T シャツ
【本体サイズ】 Lサイズ 身丈 73cm／身幅：55cm／肩幅：50cm／袖丈：22cm
【素材】 綿・100%
■ビクターオンラインストア・LOVE PSCHEDELICOアーティストページ
https://victor-store.jp/artist/7860
関連リンク◆LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルサイト
◆LOVE PSYCHEDELICO 公式TikTo