LOVE PSYCHEDELICOが、配信シングル「Forgive me not」をリリースした。「Forgive me not」は、中村ゆりか・生駒里奈のW主演で話題のドラマ『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』(関西テレビ)の主題歌。同時に、歌詞と楽曲の世界観を堪能できるリリックビデオも公開した。そして配信リリースを記念し、Apple MusicもしくはSpotifyにて、新曲「Forgive me not」をライブラリ追加すれば、「Forgive me notスマホ壁紙」をプレゼントする“ライブラリ追加キャンペーン”を実施している。

『Premium Acoustic Live “TWO OF US” Tour 2023 at EX THEATER ROPPONGI』2024.05.29 Release[収録曲]Blu-rayM1. Life goes onM2. I saw you in the rainbowM3. Hit the roadM4. Feel my desireM5. It's ok, I'm alrightM6. Take it easyM7. Swingin’M8. WaltzM9 . 裸の王様M10. Place of loveM11. NeverlandM12. Last smileM13. Shadow behindM14. Your songM15. Lady madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜M16. All the best to you<Encore>M17. Rain paradeM18. A revolutionM19. Sad story<Bonus Tracks>特典映像:Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOMM1. Everybody needs somebodyM2. Favorite momentM3. It’s not too lateM4. You ate itM5. Life goes onM6. Lady madonna 〜憂鬱なるスパイダー〜M7. "O"※DVDはDISC-1に本編 & Encore、DISC-2に特典映像:Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM を収録※CDは3枚組でDISC-1、DISC-2に本編 & Encore、DISC-3に特典音源:Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM "を収録[商品形態]■Blu-ray VIXL-449 \7,700(税込)■DVD VIBL-1128〜9 \7,700(税込)■CD VICL-65936〜8 \5,500(税込)■Records VIJL-60332〜4 \7,700(税込)【ビクターオンラインストア限定】■Premium Acoustic Live “TWO OF US” Tour 2023 Special Box品番:NZS-961(BD+3CDs+3Records+写真集+証明書+Tシャツ ※BOX仕様)https://victor-store.jp/item/96310品番:NZS-962(2DVDs+3CDs+3Records+写真集+証明書+Tシャツ ※BOX仕様)https://victor-store.jp/item/96311価格:ともに¥27,500(税込)/¥25,000(税抜)※本商品の送料は、ビクターオンラインストアが負担いたします。<収録内容>1. Special Box2. Live Blu-ray or Live DVD (2 DVD)*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を完全収録/Bonus Tracksとして「Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM」を収録3. Live CD (3 CD)*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を完全収録/Bonus Tracksとして「Live House Tour "LIVE PSYCHEDELICO" 2023 at LIQUIDROOM」を収録4. Live Records (3 Records)*「Premium Acoustic Live “TWO OF US” at EX THEATER ROPPONGI」を LP仕様で完全収録5. Photobook*LPサイズの豪華写真集 (80P・予定)6. 作品証明書*KUMI, NAOKI の直筆サイン & シリアルナンバー・刻印の証明書7.「TWO OF US」Tour Staff T-shirt*Special Box・限定T シャツ【本体サイズ】 Lサイズ 身丈 73cm/身幅:55cm/肩幅:50cm/袖丈:22cm【素材】 綿・100%■ビクターオンラインストア・LOVE PSCHEDELICOアーティストページhttps://victor-store.jp/artist/7860