Suspended 4th、春のショートツアー＜EAST SIDE DUNGEON TOUR＞で新曲披露も
Suspended 4thが6月、春のショートツアー＜Suspended 4th「EAST SIDE DUNGEON TOUR」＞を開催することが発表となった。
◆Suspended 4th 画像
同ツアーは6月20日に仙台 LIVE HOUSE enn 2nd、6月21日に宇都宮 HELLO DOLLY、6月30日に渋谷 Spotify O-WESTといった3公演で行われるもの。サスフォーとしては仙台および宇都宮での主催公演は初となる。
■＜Suspended 4th「EAST SIDE DUNGEON TOUR」＞
open18:15 / start19:00
w/ Are Square
（問）GIP：https://www.gip-web.co.jp/t/info
6月21日(金) 栃木・宇都宮 HELLO DOLLY
open18:15 / start19:00
w/ Are Square
（問）H.I.P. 03-3475-9999
6月30日(日) 東京・渋谷 Spotify O-WEST
open18:00 / start19:00
w/ Are Square
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
・オールスタンディング \4,500 (税込 / 入場時別途ドリンク代 / 整理番号付き)
・U-22割引チケット \3,000 (税込 / 入場時別途ドリンク代 / 整理番号付き)
【オフィシャル先行】
受付開始：5月15日(水)12時〜
https://w.pia.jp/t/suspended4th-esd-t/
関連リンク
◆Suspended 4th オフィシャルTwitter
◆Suspended 4th オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト