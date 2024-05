Suspended 4thが6月、春のショートツアー<Suspended 4th「EAST SIDE DUNGEON TOUR」>を開催することが発表となった。同ツアーは6月20日に仙台 LIVE HOUSE enn 2nd、6月21日に宇都宮 HELLO DOLLY、6月30日に渋谷 Spotify O-WESTといった3公演で行われるもの。サスフォーとしては仙台および宇都宮での主催公演は初となる。

■<Suspended 4th「EAST SIDE DUNGEON TOUR」>



6月20日(木) 宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 2ndopen18:15 / start19:00w/ Are Square(問)GIP:https://www.gip-web.co.jp/t/info6月21日(金) 栃木・宇都宮 HELLO DOLLYopen18:15 / start19:00w/ Are Square(問)H.I.P. 03-3475-99996月30日(日) 東京・渋谷 Spotify O-WESTopen18:00 / start19:00w/ Are Square(問)H.I.P. 03-3475-9999▼チケット・オールスタンディング \4,500 (税込 / 入場時別途ドリンク代 / 整理番号付き)・U-22割引チケット \3,000 (税込 / 入場時別途ドリンク代 / 整理番号付き)【オフィシャル先行】受付開始:5月15日(水)12時〜https://w.pia.jp/t/suspended4th-esd-t/