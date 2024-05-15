Suspended 4thが6月、春のショートツアー＜Suspended 4th「EAST SIDE DUNGEON TOUR」＞を開催することが発表となった。

◆Suspended 4th 画像

同ツアーは6月20日に仙台 LIVE HOUSE enn 2nd、6月21日に宇都宮 HELLO DOLLY、6月30日に渋谷 Spotify O-WESTといった3公演で行われるもの。サスフォーとしては仙台および宇都宮での主催公演は初となる。

公演当日は、今後発表予定の新曲も多数披露される予定とのこと。また、対バンには若手気鋭バンドAre Squareを抜擢、3公演に帯同する。この発表にあわせてチケットオフィシャル先行もスタートしたほか、3人を描いたドット絵の最新アーティスト写真も公開となった。

■＜Suspended 4th「EAST SIDE DUNGEON TOUR」＞

6月20日(木)　宮城・仙台 LIVE HOUSE enn 2nd
open18:15 / start19:00
　w/ Are Square
（問）GIP：https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月21日(金)　栃木・宇都宮 HELLO DOLLY
open18:15 / start19:00
　w/ Are Square
（問）H.I.P. 03-3475-9999

6月30日(日)　東京・渋谷 Spotify O-WEST
open18:00 / start19:00
　w/ Are Square
（問）H.I.P. 03-3475-9999

▼チケット
・オールスタンディング \4,500 (税込 / 入場時別途ドリンク代 / 整理番号付き)
・U-22割引チケット \3,000 (税込 / 入場時別途ドリンク代 / 整理番号付き)
【オフィシャル先行】
受付開始：5月15日(水)12時〜
https://w.pia.jp/t/suspended4th-esd-t/


関連リンク

◆Suspended 4th オフィシャルサイト
◆Suspended 4th オフィシャルTwitter
◆Suspended 4th オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PIZZA OF DEATH RECORDS オフィシャルサイト