ファーウェイ、「WATCH FIT 3」と「FreeBuds 6i」を発表
ファーウェイ・ジャパンは15日、スマートウォッチの新製品「HUAWEI WATCH FIT 3」と、フルワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds 6i」を発表した。発売日と市場想定価格は、「HUAWEI WATCH FIT 3」が5月22日発売で2万3980円～、「HUAWEI FreeBuds 6i」は6月18日発売で1万4800円。
HUAWEI WATCH FIT 3
「HUAWEI WATCH FIT 3」は、カロリー管理機能や睡眠モニタリング機能などの健康管理機能や、Bluetooth通話機能などを備えたスマートウォッチ。GPS機能を搭載している。
約1.82インチの大型AMOLEDディスプレイを搭載しながらも、約9.9mmの薄さを実現しており、本体重量は約26gと軽量に抑えられている。
ワークアウトは100種類以上をサポート。特にランニングでは、5つの衛星測位方式に対応し、距離やルート、VO2Max、回復時間、ランニング能力指数、トレーニング負荷などを高精度にモニタリングできる。
詳報は、追って弊誌でもお伝えする。
HUAWEI FreeBuds 6i
「HUAWEI FreeBuds 6i」は、ノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾオーディオ再生をサポートするフルワイヤレスイヤホン。先代モデル「HUAWEI FreeBuds 5i」からアクティブノイズキャンセリング（ANC）性能が100％向上、駆動力が50％向上している。
スピーカーには11mmのクアッドマグネットダイナミックドライバーが搭載されており、迫力あるサウンドが楽しめる。
詳報は、追って弊誌でもお伝えする。