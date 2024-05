◆Hey! Say! JUMP、4大ドームツアーパッケージ化

【モデルプレス=2024/05/15】Hey! Say! JUMPが、2023年12月から2024年1月にかけて行われた4大ドームツアー『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023→2024 PULL UP!』のBlu-ray&DVDが、8月21日にリリースされることが決定した。今年1月にかけて行われた4大ドームツアーの東京ドーム公演を映像化。メンバー発案の楽曲に合わせたコールやペンライトの演出等、会場とのコミュニケーションを大切にして構成された今回のツアーは、同グループらしい爽やかで美しいパフォーマンスから、光量MAXのダンスコーナー、二人織ペアダンス等、グループとしての多面的な魅力はもちろん、同グループから、いつも応援してくれているファンへ、今伝えたい想いをたっぷりと詰め込んだ、「最新かつ愛情最大級」のライブツアーとなっている。

◆商品概要

初回限定盤には、同グループでは初となる全公演MCダイジェスト、アンコール日替わり曲集など地方公演のライブの様子も網羅したボリュームの特典映像、さらに人気の高い「VILLAIN」、「White Love」の2曲のソロアングルと、「Evans Knot」のペアダンスマルチアングルを収録。そして、初回限定盤だけのスペシャルな特典「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」を封入予定である。通常盤には、120分超えの長尺のメイキング映像を収録。8人の元気なリハーサルから、ツアー全日程に完全密着。今回は、メンバー自ら撮影した楽屋カメラの映像に加え、福岡公演の楽屋にて開催された「山田涼介写真集・メンバー7名限定のお渡し会&チェキ会」という激レアイベントの全貌もバッチリ収録。最新ライブツアーを余すところなく楽しむことができる。(modelpress編集部)・初回限定盤(Blu-ray)【Blu-ray 2枚組】三方背・デジパック仕様<ライブフォトブックレット(64P)封入>封入特典:福岡公演楽屋にて開催!「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」DISC1:LIVE本編【APPROX. 125min.】DISC2:【特典映像】1.全公演MCダイジェスト 2.アンコール日替わり曲集 3.ソロ&マルチアングル3曲(分数未定)日替わり曲:Come On A My House/GIFT/ナイモノネダリ/Baby I Love You/Dreams come true/Snow White/Give Me Love/Chau#/エーデルワイス/Sing-along/JUMPing CARソロ&マルチアングル:VILLAIN(ソロアングル)/White Love(ソロアングル)/Evans Knot(マルチアングル)・通常盤(Blu-ray)【Blu-ray 2枚組】<ポストカード3枚封入>DISC1:LIVE本編【APPROX. 125min.】DISC2:【特典映像】Documentary of LIVE TOUR PULL UP!(分数未定)・初回限定盤(DVD)【DVD 3枚組】三方背・デジパック仕様<ライブフォトブックレット(64P)封入>封入特典:福岡公演楽屋にて開催!「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」DISC1:LIVE本編【APPROX. 125min.】DISC2/3:【特典映像】1.全公演MCダイジェスト2.アンコール日替わり曲集 3.ソロ&マルチアングル3曲(分数未定)・通常盤(DVD)【DVD 2枚組】<ポストカード3枚封入>DISC1:LIVE本編【APPROX. 125min.】DISC2:【特典映像】Documentary of LIVE TOUR PULL UP!(分数未定)<LIVE TOUR PULL UP! 本編 収録内容>(初回限定盤・通常盤 共通)サンダーソニア/ネガティブファイター/PULL UP/ウィークエンダー/Muah Muah/ファンファーレ!/VILLAIN/Dirty Innocence/あの日の夢を見させてよ/恋をするんだ/ときめくあなた/我 I Need You/キミアトラクション/Sweet Chilli Sauce/あの日の僕へ/Evans Knot/White Love/ウラオモテ/Ready to Jump/Tiki Don/Mush up Medley (Ride With Me)/め/「ありがとう」〜世界のどこにいても〜/ウィークエンダー/Your Seed/Entertainment/DEAR MY LOVER/キミノミカタ/EN:明日へのYELL/それぞれ。/春風鳥/Come On A My House/大好きな君へ※特典映像の日替わり曲集には、LIVE本編収録の「大好きな君へ」は含まれない。【Not Sponsored 記事】