「Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2024」が、2024年9月21日(土)22日(日)の2日間にわたり東京・有明アリーナで開催されることが発表された。関連記事: 「2023年のジャズ」を総括 様々な文脈が交差するシーンの最前線 初日のヘッドライナーはアメリカの「Blue Note JAZZ FESTIVAL」(以降 BNJF)にも出演した、キング・オブ・MCの異名をとる最高峰のラッパー/リリシストのナズ 、ファンク界のリヴィング・レジェンド率いるパーラメント・ファンカデリック feat. ジョージ・クリントン、2日目は全世界で1億枚以上のCD/レコード売り上げを誇るシカゴをヘッドライナーに、唯一無二のアンサンブル集団スナーキー・パピーが出演。世代/ジャンルを超えた出演陣が、新会場となる東京・有明アリーナに集まる。

BNJFはブルーノート・ニューヨークが主催し2011年にスタート。1カ月間にわたりクラブ、シアターなど複数会場で、ジャズやさまざまな音楽があふれるニューヨークの初夏の風物詩として定着している。今年はウィントン・マルサリス、ミシェル・カミロらのベテラン勢から、今話題のユセフ・デイズまでが登場。2022年よりナパ(カリフォルニア)でも開催され、ロバート・グラスパーをアーティスト・イン・レジデンスに、デイヴ・シャペルをホストに迎え、メアリー・J. ブライジ、サンダーキャット、スヌープ・ドッグらが出演しさらなる進化を遂げている。日本では2015年に初開催され、横浜赤レンガ野外特設ステージを会場にジェフ・ベック、パット・メセニー、ロバート・グラスパー、ハイエタス・カイヨーテ、インコグニートらが、続く2016年にはアース・ウインド&ファイアー、ジョージ・ベンソン、MISIAx鄢田卓也、マーカス・ミラーらが出演した。<ライブ情報>Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 20242024年9月21日(土)22日(日)有明アリーナ開場 12:00 開演 13:00(両日ともに)出演:NAS/PARLIAMENT FUNKADELIC FEAT. GEORGE CLINTON/CHICAGO/SNARKY PUPPY and more...オフィシャルサイト https://bluenotejazzfestival.jp/チケット 先行発売開始:2024年5月16日(木)12:00pmVIP席:\70000(税込)※アリーナセンターブロック指定席、VIP限定グッズ、その他特典付き(後日発表)※VIP 限定グッズは公演当日会場でお渡しいたします。SS席:\40000(税込)※アリーナ指定席、SS限定グッズ、その他特典付き(後日発表)※SS限定グッズは公演当日会場でお渡しいたします。S席:\23000(税込)A席:\15000(税込)問い合わせ チケットに関して:クリエイティブマン 03-3499-6669主催 Blue Note Jazz Festival in JAPAN 実行委員会企画制作・運営 クリエイティブマン、ウドー音楽事務所、ブルーノート・ジャパン