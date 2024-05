「爆音映画祭inユナイテッド・シネマ アクアシティお台場vol.14」が、6月14日から23日のの10日間、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催されることが決定した。

参考:『キングスマン』との違いは? 『ARGYLLE/アーガイル』を“虚構”のキーワードから紐解く

今はなき吉祥寺バウスシアターを拠点に、ライヴ用の音響システムを使い大音響の中で映画を見・聴く試みとして2004年に生まれた「爆音上映」。大音響でなければ聴こえてこない幽かな音を聴くという大胆かつ繊細な上映を行い、それによって視覚も変容して見えるという試み。その画期的な面白さが広がり2008年から「爆音映画祭」として始動。ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場での開催は今回で14回目を迎える。

今回は全12作品がラインナップ。うち爆音初登場は『ARGYLLE/アーガイル』。そのほか、『キングスマン』、『マトリックス』、『ブレードランナーファイナル・カット』、『ラ・ラ・ランド』、『セッション』、『RRR』、『劇場版アイドリッシュセブンLIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪』などがラインナップされている。

さらに、今回の「爆音特別企画」では、濱口竜介監督によるサイレント映像に石橋英子が即興演奏を重ねる『GIFT: A Live Score by Eiko Ishibashi X Filmby Ryusuke Hamaguchi』の上演も決定。

また、石橋がセレクトした映画をシークレットで上映する「ゲストセレクション爆音上映Vol.3」も。上映後には石橋と樋口泰人によるトークイベントも行われる。

■「爆音映画祭inユナイテッド・シネマ アクアシティお台場vol.14」上映ラインナップ

『GIFT: A Live Score by Eiko Ishibashi X Film by Ryusuke Hamaguchi』音楽・企画:石橋英子監督・脚本・企画:濱口竜介出演:大美賀均、西川玲ほか2023/日本/73分©Shuhei Kojima

『ARGYLLE/アーガイル』(字幕版)監督:マシュー・ヴォーン出演:ヘンリー・カヴィル、ブライス・ダラス・ハワード、サム・ロックウェルほか配給:東宝東和2024/イギリス・アメリカ/139分©Universal Pictures

『キングスマン』(字幕版)監督:マシュー・ヴォーン出演:コリン・ファース、マイケル・ケイン、タロン・エジャトンほか配給:KADOKAWA2014/イギリス/129分/R15+©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation

『マトリックス』(字幕版)監督、脚本、製作総指揮:ウォシャウスキー姉妹出演:キアヌ・リーブス、ローレンス・フィッシュバーンほか配給:ワーナー・ブラザース映画1999/アメリカ/136分©︎1999 Village Roadshow Films (BVI) Limited. C1999 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『ブレードランナー ファイナル・カット』(字幕版)監督:リドリー・スコット出演:ハリソン・フォード、ショーン・ヤングほか配給:ワーナー・ブラザース映画1982・2007/アメリカ/117分Blade Runner: The Final Cut © 2007 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』監督:錦織博、山本健介出演:小野賢章ほか配給:バンダイナムコフィルムワークス、バンダイナムコオンライン、東映2023/日本/93分©BNOI/劇場版アイナナ製作委員会※ 、 2バージョン上映あり

『RRR』(字幕版)監督・脚本:S・S・ラージャマウリ出演:NTR Jr.、ラーム・チャランほか配給:ツイン2021/インド/179分©2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.

『ラ・ラ・ランド』(字幕版)監督:デイミアン・チャゼル出演:ライアン・ゴズリング、エマ・ストーンほか配給:ギャガ、ポニー・キャニオン2016/アメリカ/128分©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001 : Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.

『セッション』(字幕版)監督:デイミアン・チャゼル出演:マイルズ・テラー、J・K・シモンズほか配給:ギャガ2014/アメリカ/107分©2013 WHIPLASH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム』総監督:古田丈司監督:永岡智佳出演:寺島拓篤ほか配給:松竹2019/日本©UTA☆PRI-MOVIE PROJECT※映画公式のマジLOVEライブ上映と共通ルール

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』監督:永岡智佳出演:寺島拓篤ほか配給:松竹2022/日本©UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT※映画公式のマジLOVEライブ上映と共通ルール(文=リアルサウンド編集部)