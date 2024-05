〈食べログ3.5以下のうまい店〉焼き鳥ブームの立役者が麻布十番に現る！ 予約困難になる前に訪れるべし

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は、食べロググルメ著名人の山本憲資さんに、麻布十番にある“今のスタンダード”を味わえる焼き鳥店を教えてもらった。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

そこで、グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、山本憲資さんがおすすめする“今のスタンダード”を味わえる焼き鳥店をご紹介します。

教えてくれる人

山本憲資

Sumally Founder&CEO。1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

予約の取れない焼き鳥屋を築いた、あの名店の店主がカウンターに立つ

美食家たちが贔屓にする名店が数多く立ち並ぶ麻布十番。商店街の脇道には知る人ぞ知る美食店も点在し、舌の肥えた大人たちの“お気に入り”にリストアップされている店も多い。

仙台坂下近くのビル内に2023年12月にオープンした「とり 難波」は、早くもそのリスト入りを予感させる一軒だ。

店内はスタイリッシュで落ち着いた雰囲気。仕切りの奥には半個室風のカウンターが隠れている

場所は、麻布十番駅から商店街を抜け、仙台坂下方面に少し歩いた綱代通り沿いにある、ピッツェリアや焼肉店など話題の店が入居するビルの5階。表に看板はなく、隠れ家のような雰囲気の佇まいである。入店すると、食通たちなら見覚えがあるであろう、あの人気焼き鳥店の店主がにこやかに出迎えてくれる。

店主が毎日磨いているという、銀杏の木を使用したピカピカの一枚板カウンター

山本さん

「中目黒 いぐち」に何度か伺っていて、興味がありました。スタイリッシュな内装の居心地もいいです。

焼き鳥界のレジェンドが新たにチャレンジする “驚きと感動を届ける焼き鳥屋”

その人物とは、昨今の焼き鳥ブームを牽引したひとりである「中目黒 いぐち」の井口勝広さん。これまで大衆店か老舗の高級店しか選択肢のなかった「焼き鳥」のジャンルで、スタイリッシュで斬新な大人の焼き鳥を提案し、「中目黒 いぐち」を予約の取れない人気店へと押し上げた。その焼き鳥界のレジェンドが「いぐち」グループを離れ、麻布十番で新たな挑戦に踏み出したのが「とり 難波」だ。

店主の井口勝広さん

「この店で提供したいのは“楽しんでもらう”こと。家族とも友達とも来られる雰囲気と料理を大事にしています。『中目黒 いぐち』は、店内がムーディーで一串のポーションも小さめなデート向きの焼き鳥店でしたが、『とり難波』の串は大きめのポーションで食べ応えを重視し、しっかり食べて『おいしかったね』と思ってもらえる店づくりを大事にしています」(井口さん)

焼き鳥職人歴30年の熟練の技が光る

料理人としての出発点であり19年修業した「原宿 鳥久」では、技術はもちろん接客のイロハを身につけ、「中目黒 いぐち」では流行を生む店のつくり方や経営を学んだという井口さん。同店はそんな井口さんの“やりたいこと”を注ぐ集大成でありながらも「常に『これでいいのか?』と自問自答しています」と、客に楽しんでもらえる焼き鳥を日々追求しているという。

山本さん

井口さんの常に工夫をし続けているスタンス、素敵です。

「昔は1本からお好みで食べるのが焼き鳥の主流でしたが、今ではコースが当たり前の時代。時代によってスタンダードが変わるように、自分の焼き鳥も“今”のスタンダードを提供していきたい」

そう話すように、「とり 難波」では王道に井口さんらしいエッセンスを加えた楽しさと驚きに満ちたコースを体験できる。

レベルの高さを体験する、食通もうなるコース構成

厳選素材と職人技が織りなす、王道の焼き鳥

「つくね」。あっさりとした醤油ダレが濃厚なうまみを引き立たせる

「とり 難波」では、もも、胸肉、手羽先は水郷赤鶏、その他の部位は銘柄鶏を使い分けている。山本さんをうならせた「つくね」は、もも、せせり、軟骨、皮などを独自の割合で配合したジューシーで食感が楽しい逸品だ。

800℃の炭火でこまめに返しながら、少しずつ火入れしていく

カウンター越しに井口さんの熟練の手捌きを眺めるのも楽しい

山本さん

うまみがしっかりしていておいしいです。

希少部位の「ふりそで」

胸肉と手羽先の間にある部位で、1羽に2個しか取れない希少部位「ふりそで」。脂がのっていながらもさっぱりとした口当たりで、身はふんわりと柔らか。

焼き鳥は一口目でガツンとおいしさが伝わるように、一番上に大きめの身を串打ちするのも井口さんのこだわりだ。絶妙な火入れ加減による、ジューシーでみずみずしい焼き上がりも秀逸である。

山本さん

全体的に完成度の高い焼き鳥です!

焼き鳥だけじゃない! 店主のこだわりが堪能できる一品料理

「とり難波おまかせコース」8,800円を構成する、焼き鳥の合間に登場する一品料理にも食べ手を楽しませる創意工夫が満載。

皮をカリッと香ばしく焼き上げた「鳥鮨」

身体を整える鳥スープにはじまり、季節物など3品のお通しを味わった後、焼き物に入っていく。コースの途中では、香ばしく焼き上げた鶏皮とシャリを合わせた「鳥鮨」も登場。こうした引き出しの多さも、これまでピンチョススタイルなど新しい焼き鳥を生み出してきた井口さんの真骨頂。王道の焼き鳥は踏襲しつつ、最後まで飽きずに楽しませてくれる技術と経験値にただただ感服する。

炭火で炙った一口ご飯ときんかんが至極美味! 「1口TKGと漬物」

〆に登場するのは一口サイズのTKG。ご飯に添えられているのは、卵黄ではなく焼き鳥の「ちょうちん」に付くきんかん(鶏卵)。ボイルしたきんかんを醤油漬けしてから炭火で焼くことで、パリッとした皮からとろとろの黄身が弾ける食感を楽しめる。きんかん特有の臭みが苦手だったという井口さんが試行錯誤し「きんかんの一番おいしい食べ方を究めた」と話す名物だ。

山本さん

添えられた一口サイズのご飯とあわせていただきます。口の中でもぐもぐしたときの黄身が広がる感じがたまらなくいいですね。

すべてがそろう、行きつけにしたい焼き鳥店

カウンター主体の店内は、焼き台に立つ井口さんとの会話も楽しめる心地よい賑やかさ。しっぽりと焼き鳥を堪能したい夜は4名まで利用できる個室もあり、デートや接待にも重宝されている。高級化が青天井の焼き鳥ブームの渦中で、コースが1万円以下というリーズナブルさも通いやすい。

味、話題性、コスパどれをとっても非の打ち所がない「とり 難波」。予約が困難になる前に、レジェンドの新境地をぜひ体験してみてほしい。

<店舗情報>◆とり 難波住所 : 東京都港区麻布十番3-10-5 ザ•シティ麻布十番II CROSS 5FTEL : 050-5592-5804

※価格はすべて税込。

撮影:長尾真志

文:坂井あやの、食べログマガジン編集部

