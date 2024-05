メガネブランド「Zoff(ゾフ)」が手掛ける「Disney Collection created by Zoff」シリーズに『ディズニー ツイステッドワンダーランド』モデルの第2弾が登場!

「ナイトレイブンカレッジ」の各寮をイメージした特別なメガネが第1弾より更にパワーアップして展開されます☆

ゾフ「Disney Collection created by Zoff “Disney Twisted Wonderland”『ディズニー ツイステッドワンダーランド』」第2弾

予約受付開始日:2024年5月22日(水)

販売店舗:Zoff公式オンラインストア

Zoff(ゾフ)に『ディズニー ツイステッドワンダーランド』からインスパイアされたアイウェアコレクションの第2弾が登場。

『Disney Collection created by Zoff “Disney Twisted Wonderland”』では、「ナイトレイブンカレッジ」の各寮をイメージ。

「ハーツラビュル寮」「サバナクロー寮」「オクタヴィネル寮」「スカラビア寮」「ポムフィオーレ寮」「イグニハイド寮」「ディアソムニア寮」にインスパイアされた特別なメガネが前回のコレクションから更にパワーアップします!

各寮の世界観を表現したメガネに寮生の要素を詰め込んだ、贅沢な一本です。

© Disney

