¹âÃÎÅìÀ¸¡¡ÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿¿Í´Ö¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¸½¾õÃ²¤¯¡Ö¤³¤Ã¤ÁÀ¤Âå¤Î¾ï¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿¿Í¤¬¶ì¶¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¸½¾õ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤ËÏÂ²Î»³»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¡ÊÅö»þ£²£¸ºÐ¡Ë¤¬¸ø¶â¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸ø±×ÄÌÊóÀ©ÅÙ¤ÇÆâÉô¹ðÈ¯¡£ÃËÀ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éü¿¦¸å¤Ë¹ðÈ¯¤¬¸¶°ø¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¦°÷¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤ÇÆ¯¤¯¤Ê¤É¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢£²£°£²£°Ç¯£¶·î¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤Ï¸©»ÙÉô¤Ë¸øÌ³Ï«ºÒ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢£±£³ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¹âÃÎ¤Ï¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¤ò¤·¤¿¿Í¤¬²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¤ß¤Æ¿´¤¬ÄË¤à¡£¼«»¦¤·¤¿¿Í¤Ï£²£°Âå¤À¤È¤¤¤¦¡£²¶¤éÀ¤Âå¤¬¾å»Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Î¼ã¼ÔÃ£¤Ï¡¢²¶Ã£¤Î¤è¤¦¤ËÀèÇÚ¤Î°»ö¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤³¤Ã¤ÁÀ¤Âå¤Î¾ï¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¡£´ª°ã¤¤¤»¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤¼¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£