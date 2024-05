JYPエンターテインメント所属のガールズグループ、ITZYの日本3rdシングル「Algorhythm」が15日、リリースされた。あわせてYouTubeではミュージックビデオ(MV)が公開となった。タイトルの「Algorhythm」は「I'll go with my rhythm」を意味する造語。「型にはまるアルゴリズムは無視して自分のリズムで自分らしく輝こう」とのメッセージが込められている。

ITZYは動画コメントを寄せ、リーダーのイェジは「今回の作品は今までの日本オリジナル曲とは一転して、明るめのユニークで遊び心があるポップな曲になっています。新たな一面をお見せできると思います」と日本語でアピールした。MVは「ミュージックビデオの中のミュージックビデオ」をコンセプトに、求められるがまま演じる撮影から飛び出し、自由に表現して生きていくというストーリー。前半は定型化された人形のような動きをするが、後半ではそこを抜け出して自分らしく表現。ダンスパフォーマンス力に定評のあるITZYのダンスブレイクも必見だ。ITZYは今月17〜19日に東京・国立代々木競技場第一体育館、22日に大阪城ホールでワールドツアーの日本公演を開催する。