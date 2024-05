【ライブレポート】DXTEEN『KCON JAPAN 2024』で、さらなる飛躍に向けた強い意志と変わらないフレッシュさをアピール

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「皆さんの全力で楽しんでいる顔が見えてとっても幸せ。すごくエネルギーをもらっています!」(寺尾香信)

DXTEENが、幕張メッセ・ZOZOマリンスタジアムで開催された『KCON JAPAN 2024』に出演した。

デビュー1周年の記念日となる5月10日は「DANCE ALL DAY」からスタートし、「KCON STAGE」「MEET & GREET STAGE」を含む全3ステージと、東京ガールズコレクションとのコラボステージに、11日は「CONNECTING STAGE」に出演した。

「KCON JAPAN 2024 × TOKYO GIRLS COLLECTION」のステージでは、TWICEの「YES or YES」のカバーと、7月17日発売の1stアルバム『Quest』に収録される新曲「Good Luck」を披露。「Good Luck」は、Da-iCEの花村想太が作詞作曲を手がけ、“仲間と協力プレイでどんな難関も一緒に乗り越えられる”という思いが込められたQuestソングだ。

アルバムに収録される楽曲はそれぞれのゲームの世界で繰り広げられる出会いや挑戦が描かれており、「Good Luck」はゲームの世界で楽しく遊ぶ姿が印象的な楽曲。この日も、いつものDXTEENらしさ満点のかわいくて爽やかなパフォーマンスで観客を魅了した。

「KCON STAGE」では、2023年の夏にM COUNTDOWNで披露した「First Flight(KOR ver.)を初めてライブでパフォーマンス。平本健は「去年に続き今年もKCONでKCONersの皆さんに会えて本当にうれしいです」と喜びを語り、寺尾香信は「皆さんの全力で楽しんでいる顔が見えてとっても幸せ。すごくエネルギーをもらっています!」と充実した表情を見せていた。

5月18日から自身初のワンマンライブツアーも控えるDXTEEN。そんな彼らのさらなる飛躍に向けた強い意志が伝わるパフォーマンスと、デビュー当時から変わらないフレッシュさをアピールしながら、会場のKCONersを大いに盛り上げた。

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved / 提供 : CJ ENM 등

<SETLIST>

-KCON JAPAN 2024 × TOKYO GIRLS COLLECTION

M1. YES or YES(Originaled by TWICE)

M2. Good Luck

-KCON STAGE

M1. First Flight(KOR ver.)

M1. Good Luck

KCON JAPAN 2024 OFFICIAL SITE

https://kconjapan.com

DXTEEN OFFICIAL SITE

https://dxteen.com