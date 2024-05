Hey! Say! JUMPが、2023年12月から今年1月にかけて行った4大ドームツアー<Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!>を映像化する。2023年12月発売の“PULL UP! =上へ上へ躍進する!”をテーマに掲げたアルバム『PULL UP!』を引っ提げて、メンバー発案の楽曲に合わせたコールやペンラ イトの演出等、会場とのコミュニケーションを大切にして構成された今回のツアー。

商品概要



◾️初回限定盤(Blu-ray)[Blu-ray 2 枚組] 品番:LCXA-5238~5239 価格:¥8,470(税込)三方背・デジパック仕様(ライブフォトブックレット(64P) 封入)封入特典:福岡公演楽屋にて開催「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7 枚セット)」DISC1:LIVE 本編 [APPROX. 125min.]DISC2:【特典映像】1.全公演 MC ダイジェスト2.アンコール日替わり曲集3.ソロ&マルチアングル3曲 (分数未定)≪日替わり曲≫ Come On A My House/ GIFT/ ナイモノネダリ/ Baby I Love You/ Dreams come true/ Snow White/ Give Me Love/ Chau#/ エーデルワイス/Sing-along/ JUMPing CAR≪ソロ&マルチアングル≫ VILLAIN(ソロアングル)/ White Love(ソロアングル)/ Evans Knot(マルチアングル)◾️通常盤(Blu-ray)[Blu-ray 2 枚組] 品番:LCXA-5240~5241 価格:¥6,380(税込)DISC1:LIVE 本編 [APPROX. 125min.]DISC2:【特典映像】Documentary of LIVE TOUR PULL UP!(分数未定)ポストカード3枚 封入◾️初回限定盤(DVD)[DVD 3 枚組] 品番:LCBA-5515~5517 価格:¥8,470(税込)三方背・デジパック仕様(ライブフォトブックレット(64P) 封入)封入特典:福岡公演楽屋にて開催「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7 枚セット)」DISC1:LIVE 本編 [APPROX. 125min.]DISC2/3:【特典映像】1.全公演 MC ダイジェスト2.アンコール日替わり曲集3.ソロ&マルチアングル3曲(分数未定)◾️通常盤(DVD)[DVD 2 枚組] 品番:LCBA-5518~5519 価格:¥6,380(税込)(ポストカード3枚封入)DISC1:LIVE 本編 [APPROX. 125min.]DISC2:【特典映像】Documentary of LIVE TOUR PULL UP!(分数未定)【LIVE TOUR PULL UP! 本編 収録内容】(初回限定盤・通常盤 共通)サンダーソニア/ ネガティブファイター/ PULL UP/ ウィークエンダー/ Muah Muah/ ファンファーレ!/ VILLAIN/ Dirty Innocence/ あの日の夢を見させてよ/ 恋をするんだ/ ときめくあなた/ 我 I Need You/ キミアトラクション/ Sweet Chilli Sauce/ あの日の僕へ/ Evans Knot/ White Love/ ウラオモテ/ Ready to Jump/ Tiki Don/ Mush up Medley (Ride With Me/ め/ 「ありがとう」 ~世界のどこにいても~/ ウィークエンダー/Your Seed/ Entertainment)/ DEAR MY LOVER/ キミノミカタ/ EN:明日への YELL/ それぞれ。/ 春玄鳥/ Come On A My House/ だいすきなきみへ※特典映像の日替わり曲集には、LIVE 本編収録の「だいすきなきみへ」は含まれません。