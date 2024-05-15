「ROG Phone 8シリーズ」ハンズオンレポート
ASUS JAPANは、Androidスマートフォンの新製品として「ROG Phone 8」シリーズを発表した。計3製品4モデルがラインアップされ、「ROG Phone 8 Pro Edition」「ROG Phone 8 Pro」「ROG Phone 8」が展開される。
本稿では実機の外観写真をお届けする。
「ROG Phone 8 Pro Edition」「ROG Phone 8 Pro」
「ROG Phone 8 Pro Edition」には外付けクーラーユニット「AeroActive Cooler X」が同梱される
「ROG Phone 8」主なスペック 製品名 ROG Phone 8 Pro Edition ROG Phone 8 Pro ROG Phone 8 型番 ROG8P-BK24R1T ROG8P-BK16R512 ROG8-BK16R256 ROG8-GY16R256 本体カラー ファントムブラック レベルグレー プラットフォーム ROG UI（Android 14） チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 メモリー 24GB LPDDR5X 16GB LPDDR5X ディスプレイ 6.78型 LTPO AMOLED（1～120Hz、最大165Hz）
2,400×1,080ドット（フルHD+） ストレージ 1TB（UFS 4.0） 512GB（UFS 4.0） 256GB（UFS 4.0） アウトカメラ 5,000万画素 広角カメラ
1,300万画素 超広角カメラ
3,200万画素 望遠カメラ インカメラ 3,200万画素 生体認証 指紋・顔 バッテリー容量 5,500mAh 大きさ 高さ163.8mm × 幅76.8mm × 奥行き8.9mm 重さ 225g 価格 219,800円 179,800円 159,800円