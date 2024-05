【Project T(仮称)】発売日・価格:未定

Behaviour Interactiveは、新作アクションホラーシューティング「Project T(仮称)」を開発中であることを発表した。

本作は、PvE(プレイヤー対環境)アクションホラーシューティングゲームとなっており、同社よりリリースしているアクションホラーゲーム「Dead by Daylight」の世界を舞台にした新プロジェクトとなる。

ゲームの概要は、プレイヤーは現実から追いやられエンティティの領域に閉じ込められた無鉄砲な侵入者「Trespassers(トレスパッサー)」となってゲームを進める。作品の舞台である「Backwater(バックウォーター)」という広大な地で生き残るには、トレスパッサー同士の協力が必要不可欠で、さらにバックウォーターには「The Thrall(スロール)」と呼ばれる恐ろしい怪物たちが生息しており、姿形も様々でそれぞれが特有の恐ろしい能力を持っている。彼らの縄張りに足を踏み入れたトレスパッサーは様々な目標を達成するため、手に入るあらゆる武器を駆使してスロールとの戦いに挑む内容となっている。

今回本プロジェクトが開発の初期段階であり、ゲーム好きの人と一緒にユニークな経験を形作るため、「Insider Program」という参加型プログラムの参加受付を開始している。本プログラムは、ゲームの開発に積極的に参加できるほか、本作の最新情報の提供やゲーム内報酬に加え、クローズドβテストへの参加や、開発チームへのフィードバック機会が内容に含まれる。

なお本プログラムの公式サイトは現在英語のみとなっており、日本語対応は5月17日を予定している。

【Project T |ファーストルック】

