一番左上のキャラクターが、LIKIYA(≠HADES) ▼ <ROWDY SHOGUN>THE RAMPAGEをモチーフにしたイラストレーション



▼ <MAD JESTERS>GENERATIONSをモチーフにしたイラストレーション



▼ <Astro9>FANTASTICSをモチーフにしたイラストレーション





中央のキャラクターは、タスクオーナ氏が描いた日髙 ▼ <JIGGY BOYS>BALLISTIK BOYZをモチーフにしたイラストレーション



▼ <DUNG BEAT POSSE>PSYCHIC FEVERをモチーフにしたイラストレーション



▼ 展示スペースの一部



▼ 7階コラボカフェでは衣装展示もある



▼ コラボフードの一例



▼ オリジナルグッズの一部

BALLISTIK BOYZの日髙竜太が14日、リニューアルオープンした東京・渋谷の「SHIBUYA TSUTAYA」を会場にした展覧会『BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展』のメディア発表会に出席した。自身がキャラクターになったイラストが展示されているスペースで、他にも激推したいイラスト作品があると語る日髙は、だんちゃお氏が描いた「THE RAMPAGEのLIKIYA(≠HADES)さん」と明かし、「僕はですね、昔から不良系のマンガが好きで、LIKIYAさんの絵から凄く迫力を感じて、メチャクチャカッコいいと思いました。LIKIYAさんって、もともと、いかついのに…(笑)。絵になった時に、なるほどと思えて、凄い表現力でした」と絶賛した。また、このイラストを見て「自分が(ヤンキーの一人)だったら、どう描いてもらえるんだろうって、凄く気になったのです」とも明かした。同展は、LDHが手がける総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』に登場する総勢45名のキャラクターを、国内外で活躍する一流クリエイター45人の視点で描いたイラストが並び、プロジェクトの世界観を今までにないスケールで楽しむことができる。会場は『SHIBUYA TSUTAYA』の1階「Shibuya IP Square A」で、5月15日(水)から5月26日(日)まで開催される。また、『SHIBUYA TSUTAYA』の7階では「BATTLE OF TOKYOコラボレーションカフェ」が5月15日(水)から6月29日(土)まで開催される。このスペースでは、オリジナルフードやドリンクが味わえるほか、MAD JESTERS(≠GENERATIONS)やAstro9(≠FANTASTICS)などの衣装やパネルの展示、ライブ映像の放映などもあり、「BATTLE OF TOKYO」をより深く楽しめる空間になっている。その後、会場を大阪・中央区の『TSUTAYA EBISUBASHI』5階に移し、6月8日(土)から6月23日(日)まで展覧会が行われる。「コラボレーションカフェ」は、梅田・蔦屋書店「LE GARAGE(ル・ガラージュ)」にてサテライト展開されるとのこと。なお、この発表会には、BALLISTIK BOYZの砂田将宏、THE RAMPAGEの川村壱馬・陣も駆けつけていた。■参加クリエイターの皆さん麻宮騎亜、浅見よう、Azusa、いとうのいぢ、上田バロン、兔ろうと、江川あきら、ERIMO、okojo、カワグチタケシ、弘司、GODTAIL、さいのすけ、さおとめあげは、さくしゃ2、紗与イチ、しらび、新條まゆ、鈴木次郎、鈴木ツタ、TAa、タカヤマトシアキ、武梨えり、タスクオーナ、だんちゃお、悌太、pako、花邑まい、ハルタスク、左、平尾アウリ、広江礼威、ひろやまひろし、古海鐘一、BerryVerrine、POKImari、皆川亮二、森井しづき、山中虎鉄、雪広うたこ、読、lack、Ryota-H、ReDrop、ワダアルコ※敬称略・五十音順■関連リンク BATTLE OF TOKYO「超東京拡張展」と「コラボレーションカフェ」を開催! …TSUTAYA・WEBサイト内