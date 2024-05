まだ5月だというのに紫外線が強く、お肌のダメージを感じている方も多いのでは? 紫外線を浴びた肌は炎症を起こしたり乾燥を感じたり……いつも以上に丁寧なスキンケアが求められますよね。今回は表参道にある「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」で、トリートメントメニューを特別に体験させてもらいました。日々のセルフケアとはまた違うスペシャルメンテナンスの様子を紹介します。

体験したBASIC MENUで使用した「オルビスユー」シリーズのアイテム○■「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」って?以前、オルビス「スキンケアラウンジ」がすごい - オリジナル化粧水ボトルを作れる & パウダールームを無料提供…完全な穴場スポットだった【体験レポ】の記事でもご紹介しましたが、「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は2020年に表参道にオープンしたオルビス初の体験型店舗です。「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」外観(写真提供: オルビス)今回体験したフェイシャルトリートメントは、2FのSKINCARE SALONで提供するサービスで、事前にORBISアプリのダウンロードと会員登録をすると予約ができます。<トリートメントメニュー>・BASIC MENU(6,600円) : オルビスユーシリーズを使用したメニュー・PREMIUM エイジングケア(7,150円) : オルビスユー ドットシリーズを使用したメニュー・LOUNGE限定AI未来肌シミュレーション(7,480円) : 専用のチェック機器で未来の肌を予測し、結果に合わせた施術が受けられる※ メニューは季節により追加・変更することがある3つのメニューから、今回はBASIC MENUを体験しました。○1.カウンセリングからスタートまずはじめ、施術前のカウンセリングでその日の肌状態を確認します。今のお肌悩みやお手入れ状況、ライフスタイルの問診のほか、測定器を使用したお肌の水分量・油分量・ハリの計測、さらにキメの写真撮影を行い、同年代と比較したお肌の状態を説明してもらいます。○2.クレンジング・洗顔で肌をリセットカウンセリングが終わるとガウンに着替え、早速施術に入ります。最初はクレンジングから。高温のスチームを当てながら、「オルビス オフクリーム」で丁寧にメイクを落としていきます。暖色系の間接照明と心地よいボリュームのBGMも手伝い、一気にリラックス状態に……。「オルビス オフクリーム」のとろけるようなテクスチャーの心地よさに加え、スチーマーで浮いた毛穴汚れもしっかり落ちている爽快感がくせになりそうです。メイクを落とし終えたら「オルビスユー フォーミングウォッシュ」を使って洗顔していきます。エステ用ブラシで泡立てたきめ細やかな泡が、肌をやさしく包みます。「オルビスユー フォーミングウォッシュ」は自宅でも使用したことがありますが、同じ製品の泡とは思えないほど空気をたっぷり含んだ泡立ちに、気持ちまで贅沢に。○3.トリートメントでお肌にうるおいを浸透させる続いて、洗顔でリセットされた肌に「オルビスユー エッセンスローション」を塗布していきます。肌全体にまんべんなく塗り広げ、その後も肌が乾いて摩擦などが生じないよう随時追加で塗布することで潤いをキープします。顔だけではなくデコルテまでの広範囲にたっぷりと時間をかけてマッサージをしながら浸透させることで、肌だけなく血行も改善されていきます。ローションでしっかりと水分補給したあとは、ジェル状の保湿液「オルビスユー ジェルモイスチャライザー」でうるおいを閉じ込めていきます。ブラシで肌全体にジェルを広げたあと手でなじませ、その後さらにシートを乗せパックした状態で数分。肌表面だけではなく肌の内側まで成分を浸透させたら終了です。○4.施術後の肌変化は……?施術後の肌はワントーン明るくなり、なめらかさが出たことで化粧ノリもよくなりました。前半で肌の汚れをしっかり落としてもらった効果なのか、肌全体がすっきり軽やかになった感覚も。セルフケアでは行き届かないところまでメンテナンスをしてもらうことで、肌の潜在能力を引き出してもらえた気がします。また、同じオルビスユーアイテムでも自宅で使用したときとは肌の仕上がりが違うことも体感できました。カウンセリングも含め1時間程度ですが、自分の肌をいたわる贅沢時間で心身共にリフレッシュ。リピーターのお客さんも多いというお話しに納得です。 定期的に通うことで肌がリセットされる機会になると思うので、日々の肌状態の底上げにもつながりそうです。○5.お化粧直しはPOWDER ROOMで快適に施術後は、SKINCARE SALONと同じフロアにあるPOWDER ROOMでお化粧直しができます。ブースで区切られた半個室空間なので、ゆっくり過ごせます。ガラスから差し込むたっぷりの光に加え鏡のライトもあるので、トリートメント後の肌変化を確認しながら化粧直しができました。さらにうれしいのは、引き出しに収納されたオルビスのメイクアップアイテムも自由に使用できること。ベースメイクからポイントメイクまで多くのアイテムが取り揃い、気になるアイテムを試すことができますよ。オルビス製品で肌コンディションを整え、オルビス製品でメイク直しまでできるSKINCARE SALONは、オルビスの魅力を最大限に堪能できるビューティースポットでした。同じアイテムでも使い方により効果の表れ方が変わることも実感し、セルフケアもがんばろうというモチベーションにもなりました!これから夏本番に向け、紫外線ダメージやエアコンによる乾燥などの肌悩みが増えますが、セルフケアの合間にSKINCARE SALONを利用してみてはいかがでしょう。撮影 / 曳野 若菜<SKINCARE LOUNGE BY ORBIS>■住所: 東京都港区南青山5-7-1■営業時間: LOUNGE 10:00〜20:00 / JUICE BAR 8:00〜20:00※臨時休館になる場合もあり