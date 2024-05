夜を味方につける、高機能ナイトケアブランド「セラティス」より、映画公開10周年を迎えるディズニー映画『アナと雪の女王』限定デザインが登場!

今回発売される、『THERATIS Moonlight Sleek(セラティスムーンライトスリーク)アナと雪の女王限定トリプルセット』と、『THERATIS Moonlight Sleek(セラティスムーンライトスリーク)アナと雪の女王限定ヘアオイル』を紹介していきます。

高機能ナイトケアブランド セラティスから 「アナと雪の女王」限定デザインが登場

発売日:2024年5月27日(月)より数量限定

販売店舗:全国のドラッグストア、バラエティストア

「セラティスムーンライト」は、2023年10月に発売された、地肌をケアしてうねりの原因にアプローチする高機能ナイトケアシャンプー。

“寝ている間”にナノ美容液成分*1がしみ込み、頭皮の蒸れや摩擦を抑制することでサラサラ髪へ導きます。

保湿成分である高浸透ケラチン*2をはじめ、90%以上美容液成分を配合※1し地肌をケアします。

今回紹介するのは、そんな「セラティスムーンライト」から登場する「アナと雪の女王」限定デザインのアイテム。

透明感のあるブルーのパッケージに、「アナ」「エルサ」「オラフ」をデザインし「アナと雪の女王」の世界観を演出します。

日本での映画公開より10周年を迎えた「アナと雪の女王」は大人が観ても胸踊る、おとぎ話の枠を超えた深いストーリーが多くの観客の心をとらえ、社会現象を巻き起こしました。

『レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜』はドラマティックなメロディと力強い歌詞が多くの観客の心を掴み、現代のパワーソングのひとつに数えられている名曲。

そんな「アナと雪の女王」デザインの「セラティスムーンライト」は、髪への自信を授けてくれそうです。

※1:基剤を除く、水を含む

*1:加水分解シルク、アルギニン、セラミドNG(全て保湿)

*2:加水分解ケラチン(羊毛)(保湿)

「アナと雪の女王」限定デザイン製品概要

セラティス ムーンライトスリーク トリプルセット/アナと雪の女王セット

価格:2,800円(税抜)/3,080円(税込)

内容:シャンプー+スパマスク+ヘアトリートメント

内容量:435mL+130g+435g

※スパマスクはアロマジャスミンの香り

シャンプー、スパマスク、ヘアトリートメントの3点セット。

涼やかなブルーのパッケージで、「アナと雪の女王」の世界観をイメージ。

キラッとツヤ感のあるボトルやチューブになっていて、使う度に気分が上がります。

補修しながら洗ってくれるシャンプーは「アナ」、うねり髪をコートし美しい髪に導くヘアトリートメントは「エルサ」のデザインで、2本が向き合うようなデザインになっています。

毎日のシャンプーにプラスして使いたいスパマスクは「オラフ」のデザインで、物語の世界観を盛り上げます。

いずれも単品では販売されない、セットだけで手に入るアイテムです。

セラティス ムーンライトスリーク ヘアオイル/アナと雪の女王

©Disney

価格:1,400円(税抜)/1,540円(税込)

内容量:100mL

夜の摩擦から髪を守ってくれるヘアオイル。

ボトルには向き合って手を取り合う「アナ」と「エルサ」が描かれています。

透き通るブルーのボトルは氷のよう!

見ているだけで気分が上がるデザインです。

爽やかな「フローズンフルールアロマ」の香り

爽やかなブルーのパッケージに合わせた「アナと雪の女王」の世界観をイメージした香り。

スイス産エーデルワイス*3を使用し、上品で涼やかな甘さを表現しています。

限定の香りで優雅なリラックスタイムを過ごすことができます。

*3:エーデルワイス花/葉エキス(香気・保湿)

※スパマスクはアロマジャスミンの香り

「エルサ」が作り出した氷のような美しいヘアケアアイテム。

数量限定のデザインなので、ちょっとしたギフトにも喜ばれそうです。

セラティス ムーンライト 「アナと雪の女王」限定デザインアイテムは、2024年5月27日(月)より全国のドラッグストア、バラエティストアで発売です。

※画像・イラストは全てイメージです

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー「アナと雪の女王」限定デザイン!ナイトケアシャンプー「セラティス ムーンライト」シリーズ appeared first on Dtimes.