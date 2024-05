8人組グループ・Hey! Say! JUMPが昨年12月から1月にかけて行った4大ドームツア―を映像化した『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!』Blu-ray&DVDが8月21日に発売される。“PULL UP! =上へ上へ躍進する!”をテーマに掲げたアルバムではメンバー発案の楽曲に合わせたコールやペンライトの演出など、会場とのコミュニケーションを大切にして構成。Hey! Say! JUMPらしいさわやかで美しいパフォーマンスから、光量MAXのゴリゴリのダンスコーナー、二人羽織ペアダンスなど、グループとしての多面的な魅力はもちろん、ファンへの今伝えたい想いをたっぷりと詰め込んだ、“最新かつ愛情最大級”のライブツアーとなっている。

初回限定盤には、グループ初となる全公演MCダイジェスト、アンコール日替わり曲集など地方公演のライブの様子も網羅した大ボリュームの特典映像、さらに人気の高い「VILLAIN」、「White Love」2曲のソロアングルと、「Evans Knot」のペアダンスマルチアングルを収録。そして、初回限定盤だけのスペシャルな特典「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」を封入予定。通常盤には、120分超えのメイキング映像を収録。8人の元気なリハーサルから、ツアー全日程に完全密着。今回は、メンバー自らら撮影した楽屋カメラの映像に加え、福岡公演の楽屋にて開催された“山田涼介写真集・メンバー7人限定のお渡し会&チェキ会”という激レアイベントの全ぼうも収録する。ジャケットのビジュアルや商品仕様は、初回限定盤、通常盤でそれぞれ異なり、初回限定盤・通常盤それぞれ、Blu-rayとDVDの収録内容は共通となる。