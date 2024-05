【「ストリートファイター6」バトルバランスアップデート】5月22日 実施予定

カプコンは、5月22日実施予定のプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」バランスアップデートについて、ハイライト映像をYouTubeで公開した。

5月22日のアップデートでは、新キャラクター「豪鬼」の追加と共に、大型のバランス調整が実施される。調整内容の一部については、愛知県蒲郡市にある複合リゾート施設「ラグーナテンボス」で開催された豪鬼の試遊イベントや、メディア向けに開催された豪鬼の先行体験会などで確認できたが、今回は公式より調整を一挙紹介するハイライト映像が公開された。

映像では調整の目玉の1つである起き上がりドライブリバーサルをはじめ、各キャラごとの調整内容を確認することができる。

【『ストリートファイター6』 バトルバランスアップデート2024 ハイライト映像】

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.