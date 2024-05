10歳年下の恋人と結婚したばかりの“美魔女”！女優ハン・イェスル（42）、新婚旅行へ「結婚式はまだ」

10歳年下の恋人との結婚を発表した女優のハン・イェスル(42)が新婚旅行を楽しんでいる。

【写真】ハン・イェスル、“胸元ざっくりトップス姿”

ハン・イェスルは5月14日、自身のインスタグラムに「ON MY WAY TO HONEYMOON」と書き、空港で撮った写真を公開した。

写真のハン・イェスルは、ブランドバッグを身につけ、サングラスを着用したまま2つのスーツケースを引っ張っている。

ハン・イェスルと10歳年下の夫は、これまでも公開的に恋愛をしながら旅行する日常を公開してきたが、今回は過去の旅行とは異なり「新婚旅行」であるだけに、格別な意味がある。

(写真=ハン・イェスルInstagram)

その後、旅行先に到着したハン・イェスルは夫と甘い時間を過ごし、新婚旅行を満喫する姿まで公開した。

(写真=ハン・イェスルInstagram)

先立ってハン・イェスルは5月7日、自身のYouTubeチャンネルなどを通じて恋人と婚姻届を出したと明らかにした。彼女は「最近、とても生き甲斐があって、幸せな私たちがひとつになって生きていく今後の日々がとても楽しみで、ワクワクして感謝している」と話した。

ハン・イェスル側は「結婚式の日取りはまだ確定していない。ただ今後、決定されるだろう」と伝えた。

◇ハン・イェスル プロフィール

1981年9月18日生まれ。2001年に大韓民国スーパーモデル選抜大会でジュリエット賞を受賞してデビュー。その後は女優として幅広い作品に出演し、2008年放送のドラマ『いかさま師 タチャ』(SBS)を機に一躍注目の女優となった。デビュー当初から圧倒的な美しさに定評があり、ハン・イェスルが新たなドラマに出演するたびに視聴者からは「毎回ハン・イェスルに見惚れる」「美人すぎて悪役だとしても好きになってしまう」と称賛の声が寄せられている。2024年5月、10歳年下の恋人と婚姻届を提出した。