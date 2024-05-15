ITZY JAPAN 3rd Single 『Algorhythm』



2024年5月15日（水）https://www.itzyjapan.com/feature/Algorhythm1.Algorhythm2.No Biggie3.Algorhythm（Instrumental）4.No Biggie（Instrumental）●初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126価格￥3,200（税抜価格￥2,909）※DVD収録予定内容『Algorhythm』Jacket Shooting Making Movie『Algorhythm』Jacket Shooting ITZY's VLOG※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封入[メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入］※特典応募シリアルナンバー2枚封入●通常盤 【CD】 WPCL-13554価格￥1,300（税抜価格￥1,182）※歌詞ブックレット4p＜初回プレス分のみ＞※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封入[集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入］※特典応募シリアルナンバー1枚封入●MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】 WPCL-60051価格￥1,500（税抜価格￥1,364）※歌詞ブックレット8P※トレーディングカード3枚ランダム封入[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入●MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】 WPCL-60052価格￥1,500（税抜価格￥1,364）※歌詞ブックレット8P※トレーディングカード3枚ランダム封入[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入●MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】 WPCL-60053価格￥1,500（税抜価格￥1,364）※歌詞ブックレット8P※トレーディングカード3枚ランダム封入[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入●MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】 WPCL-60054価格￥1,500（税抜価格￥1,364）※歌詞ブックレット8P※トレーディングカード3枚ランダム封入[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入