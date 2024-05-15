ITZY、「Algorhythm」のミュージック・ビデオを公開
5月15日発売のITZY日本3rdシングル「Algorhythm」のミュージック・ビデオが公開された。
「Algorhythm」は「I'll go with my rhythm」を意味する造語で、型にはまるアルゴリズム（algorithm）は無視して自分のリズムで自分らしく輝こう、というメッセージが込められたポップで明るく爽やかな楽曲だ。
公開されたミュージック・ビデオも、撮影をそのまま表現したユニークな世界観のコンセプトで、求められるがまま演じる撮影から飛び出して、自由に表現して生きていくというストーリーとなっている。定型化された人形のような動きをしていた前半から、そこを抜け出して自分らしく表現していく後半の動きが大きな見どころのひとつだ。
ITZY 2ND WORLD TOUR＜BORN TO BE＞in JAPAN
2024年5月18日（土）東京・国立代々木第一体育館 開場17：00 開演18：00
2024年5月19日（日）東京・国立代々木第一体育館 開場15：30 開演16：30
2024年5月22日（水）大阪・大阪城ホール 開場18：00 開演19：00
初回限定盤
通常盤
ITZY JAPAN 3rd Single 『Algorhythm』
https://www.itzyjapan.com/feature/Algorhythm
1.Algorhythm
2.No Biggie
3.Algorhythm（Instrumental）
4.No Biggie（Instrumental）
●初回限定盤【CD+DVD+TRADING CARDS】WPZL-32126
価格￥3,200（税抜価格￥2,909）
※DVD収録予定内容
『Algorhythm』Jacket Shooting Making Movie
『Algorhythm』Jacket Shooting ITZY's VLOG
※歌詞ブックレット28p / スリーブケース仕様
※初回限定盤トレーディングカード10枚ランダム封入
[メンバーソロ各8種・ユニット6種 全38種より10枚封入］
※特典応募シリアルナンバー2枚封入
●通常盤 【CD】 WPCL-13554
価格￥1,300（税抜価格￥1,182）
※歌詞ブックレット4p
＜初回プレス分のみ＞
※通常盤トレーディングカード1枚ランダム封入
[集合1種・メンバーソロ各1種 全5種より1枚封入］
※特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定YEJI盤【CD】 WPCL-60051
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※YEJI 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定RYUJIN盤【CD】 WPCL-60052
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※RYUJIN 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定CHAERYEONG盤【CD】 WPCL-60053
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※CHAERYEONG 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
●MIDZY JAPAN限定YUNA盤【CD】 WPCL-60054
価格￥1,500（税抜価格￥1,364）
※歌詞ブックレット8P
※トレーディングカード3枚ランダム封入
[メンバーソロ各6種・ユニット2種 全26種よりソロ2枚・ユニット1枚の3枚封入]
※YUNA 2ショット会特典応募シリアルナンバー1枚封入
YEJI盤
RYUJIN盤
CHAERYEONG盤
YUNA盤
◆『Algorhythm』特設サイト