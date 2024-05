【週刊少年サンデー 25号】5月15日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 25号」を本日5月15日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売される。

「25号」の表紙とセンターカラーには、最新コミックス28巻が5月17日に発売される「MAJOR 2nd」が登場。また、春の5大新連載の第4弾として、勇者アルバスが望む未来を過去から取り返す超高速再冒険ファンタジー「廻天のアルバス」がスタートする。

ほかにも、高橋留美子氏の「MAO」、水球コメディー「みずぽろ」がセンターカラーで掲載されている。

