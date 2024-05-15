「週刊少年サンデー 25号」本日発売！ 表紙には過去の名台詞とともに「MAJOR 2nd」が登場
【週刊少年サンデー 25号】
5月15日 発売
価格：360円
(C)Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
5月15日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 25号」を本日5月15日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売される。
「25号」の表紙とセンターカラーには、最新コミックス28巻が5月17日に発売される「MAJOR 2nd」が登場。また、春の5大新連載の第4弾として、勇者アルバスが望む未来を過去から取り返す超高速再冒険ファンタジー「廻天のアルバス」がスタートする。
ほかにも、高橋留美子氏の「MAO」、水球コメディー「みずぽろ」がセンターカラーで掲載されている。
少年サンデー25号発売??- 宮川 少年サンデー みやかわ (@miyakawa213) May 14, 2024
II世の野球譚『#MAJOR2nd 』は表紙＆カラーです??
過去の名ゼリフが堪能できる、斬新な表紙にご注目！！！?? pic.twitter.com/Ow8y5Vqh06
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