◆ITZY「Algorhythm」MV公開

【モデルプレス=2024/05/15】5人組グローバルガールズグループ・ITZY(イッチ)が5月15日にリリースする日本3rdシングル「Algorhythm」のMusic Videoが公開された。今作は、POPで明るく爽やかな楽曲で、従来の強いイメージとは一風変わり、メンバーの新たな魅力にあふれた作品となっている。「Algorhythm」は「I'll go with my rhythm」を意味する造語で、型にはまるアルゴリズムは無視して自分のリズムで自分らしく輝こう、というメッセージが込められている。

Music Videoは、Music Video撮影をそのまま表現したユニークな世界観のコンセプトで、求められるがまま演じる撮影から飛び出して、自由に表現して生きていくというストーリー。定型化された人形のような動きをしていた前半から、そこを抜け出して自分らしく表現していく後半の違いを楽しんでほしい。また、ITZYは、5月17日・18日・19日の3日間を国立代々木第一体育館で、5月22日に大阪城ホールにて、ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>in JAPANを開催予定だ。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】