【「週刊少年マガジン」2024年24号】5月15日 発売価格:360円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン」2024年24号を本日5月15日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号では、乃木坂46の梅澤美波さんが表紙&巻頭グラビアに登場。巻頭カラーには久世蘭氏の「黒岩メダカに私の可愛いが通じない」、センターカラーには瀬尾公治氏の「女神のカフェテラス」がそれぞれ掲載される。なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「ガチアクタ」は作者取材のため休載となる。

